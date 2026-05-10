«¡Me sorprendió!»: João Pedro, del Chelsea, elige a una estrella «brillante» del Arsenal como su rival más difícil de la temporada 2025-26

Pedro tuvo un gran debut con el Chelsea, pero encontró un rival a su altura en la defensa del Arsenal. El delantero de 24 años admitió que le sorprendió el dominio de Gabriel en el campo y su visión de juego.

«¡Me sorprendió! Sabes que son buenos, pero cuando estás en el campo, es diferente», declaró Pedro aTNT Sports Brasil.

«Esta temporada Gabriel ha estado inspirado. Es muy rápido y fuerte, pero lo más difícil es su posicionamiento. Cada vez que creía que tenía un metro de espacio, él ya estaba allí. Parecía que sabía lo que iba a hacer antes de que yo lo hiciera».