«Me siguió»: Erling Haaland muestra un curioso recuerdo del Mundial de 750 dólares al regresar a Noruega

El delantero del Manchester City bromeó en X sobre el viral «recuerdo» que trajo del avión: «Me siguió hasta casa».

Además, invitó a sus seguidores en Instagram a elegir un nombre para el mapache mediante una encuesta con opciones como «Cowboy», «Ranger», «TEX» y «R.O.W.».

Además, se despidió de Estados Unidos tras la histórica aventura de Noruega: «Ha sido toda una aventura, gracias por hacerla tan especial».

En otra selfie, añadió: «Adiós, EE. UU. Ha sido muy emotivo».