Zinchenko llegó al Ajax después de que su cesión por una temporada al Nottingham Forest se diera por terminada antes de tiempo. El defensa firmó con el equipo de la Eredivisie hasta el final de la temporada, pero sufrió una lesión de rodilla a los dos minutos y medio de su debut en casa con su nuevo club el sábado por la noche. El club ha confirmado que Zinchenko deberá ser operado y que se perderá el resto de la temporada. En un comunicado se lee: «Oleksandr Zinchenko estará de baja durante un largo periodo. El defensa sufrió una lesión de rodilla el pasado fin de semana en los primeros compases del partido en casa contra el Fortuna Sittard en el Johan Cruijff ArenA. Las pruebas realizadas en el hospital han revelado que es necesaria una intervención quirúrgica, que se llevará a cabo en los próximos días. El internacional ucraniano de 29 años se enfrentará entonces a un largo periodo de rehabilitación, lo que significa que no volverá a jugar esta temporada».