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Sergino Dest GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Me siento libre»: Sergino Dest es la baza secreta de EE. UU. en el Mundial, y Mauricio Pochettino aprovecha su talento ofensivo

Analysis
USA
S. Dest
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
World Cup

Hay muy pocos jugadores como este futbolista de 25 años, y Pochettino le ha dado un papel que le permite atacar sin miedo.

Los vídeos de mejores jugadas requieren muchas acciones destacadas. No basta un solo momento, se necesita una recopilación. Después de cada partido importante, Sergino Dest encarga a una empresa que recopile fragmentos para publicarlos en redes; esos fragmentos giran en torno a un sentimiento: la alegría.

Es lo que siente cada vez que deja en ridículo a un defensa. Es la emoción que le recorre el cuerpo cuando tiene al rival contra las cuerdas. Es la sensación que quiere transmitir a quien lo ve, porque hoy pocos la provocan. Cuando Dest sale al campo, busca dar espectáculo. Y esa mentalidad no cambia, ni siquiera en los Mundiales.

Por eso, tras vencer a Paraguay y Australia, sus jugadas destacadas no faltaron: regates, velocidad, toques de fantasía y pases de pared decisivos. Aunque juegue los partidos más importantes de su vida, Dest sigue siendo Dest; su estilo no cambia.

«Me siento libre», declaró recientemente el defensa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el podcast Scuffed. «Ahora ya no importa; puedo intentarlo y, si pierdo el balón, lo pierdo. Si no, sigo a lo mío. Y eso me da la libertad de no pensar en qué pasaría si lo perdiera».

Con más libertad que nunca gracias a Mauricio Pochettino, la estrella del PSV la aprovecha al máximo. Y mientras la selección masculina de Estados Unidos se prepara para los retos de la fase eliminatoria, Dest es clave para mantener viva la alegría este verano.

«Siempre me gusta ir al ataque», afirmó Dest, «y, de esta forma, puedo ir al ataque un poco más».

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Con el objetivo de imponerse

    Antes del partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) contra Australia, preguntaron a Dest quién era el mejor regateador en el uno contra uno del equipo, con una salvedad: «Aparte de ti».

    «Creo que Christian [Pulisic]», respondió Dest riendo. «Es muy bueno en el uno contra uno». Hizo una pausa, como si fuera a añadir algo, pero cambió de idea: «Me quedo con Christian».

    Precisamente en ese duelo sin Pulisic, Dest sobradamente mostró su candidatura: las cifras le atribuyen solo dos regates completados. Quien viera el partido sabe que fueron muchos más. Ante Australia, Dest se burló de los defensas, fue el estadounidense que más tiros realizó y, junto a Weston McKennie, creó caos por la derecha. No mostró vacilación ni temor; solo el deseo de superar a quien tuviera delante.

    «Cada vez que tengo el balón y me enfrento a estos chicos, sé que voy a regatearte a ti, y luego también a ti», declaró a GOAL el otoño pasado. «Me siento seguro. Todos pueden defenderme, claro, pero voy a regatearlos de todos modos. Me encantan esos momentos. Me recuerdan a mi infancia y a los vídeos de YouTube de mis ídolos: Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Neymar, Adriano… la selección brasileña. Esos eran mis favoritos, jugadores de gran técnica.

    «Creo que regatear a un rival es lo más bonito que se puede hacer en este deporte. Hacerlo con estilo, eso es lo que a todo el mundo le gusta ver».

    Contra Paraguay fue aún más agresivo: en una jugada regateó a un defensa, ralentizó el ritmo y luego lo volvió a superar. Solo Dest sabe si fue intencional, pero estaba claro que disfrutaba. Ese día completó cuatro regates y dio cinco pases al último tercio.

    «Obviamente, siempre queremos jugar así», afirmó tras el partido contra Paraguay. «Eso demuestra que somos dominantes. La mayoría de las veces puedes hacer estas cosas cuando dominas el partido».

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Las cifras

    Dest ha sido dominante. Tras la fase de grupos, Dest ocupa el octavo puesto (empatado) en regates completados cada 90 minutos, lo que confirma la impresión de quienes han visto los partidos.

    Los jugadores que le superan suelen ser los ejes del ataque de sus equipos. La estrella española Lamine Yamal lidera la clasificación, con una habilidad en el regate incuestionable. Amad Diallo (Costa de Marfil), Tahith Chong (Curazao), Ibrahim Maza (Argelia) y Jamal Musiala (Alemania) se sitúan justo por encima de Dest y son considerados el eje del ataque de sus selecciones.

    Dest, en cambio, no es el eje. Es clave, pero no el foco.

    Y eso es a propósito. Tras tres partidos, Estados Unidos es quinto en toques en el área y décimo en posesión, cifras afectadas por un duelo más reñido contra Uruguay. En estos tres encuentros, el equipo ha atacado en oleadas. Dest forma parte de una de ellas, desde una posición familiar pero ligeramente distinta.

    «La química es muy buena en este momento», afirmó Dest. «Todos tenemos confianza y creemos en ello. Obviamente, eso lleva tiempo, y [Pochettino] dispone de tiempo. Así que creo que ahora mismo nos encontramos en una fase realmente buena para demostrar lo que valemos».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un papel diferente

    Durante años, el valor de Dest se ha basado en su capacidad para sumarse al ataque como lateral. Siempre ha sido un arma en esa posición, gracias a su habilidad para jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Su influencia en la fase ofensiva fue la razón de su fichaje por el Barcelona en 2020 y de que, en 2026, siga siendo uno de los jugadores más peligrosos de la Eredivisie, una de las ligas más ofensivas.

    Al inicio de la concentración de la selección estadounidense, Dest se autodenominó «lateral-extremo». El capitán, Tim Ream, lo corrigió en broma.

    «Serge es un extremo derecho», dijo Ream. «De hecho, revisamos el vídeo y, en algunos momentos, estaba jugando como un lateral-extremo y realmente debería haber estado más adelantado».

    Ese ha sido el modus operandi de Dest en el Mundial: actuar como extremo con libertad para subir. Detrás, Alex Freeman ha cubierto como lateral o tercer central, lo que le da a Dest carta blanca en ataque.

    «Formamos una buena pareja en la derecha», afirma Dest sobre Freeman. «A mí también me gusta jugar con él. Es fuerte, alto, rápido y un buen defensor. Además, a veces podemos intercambiar posiciones. Eso hace que sea aún mejor si estoy en ese lado, porque también puedo bajar y simplemente cambiarme con él, así que a los rivales les cuesta más defendernos porque somos más dinámicos».

    En la práctica, Dest no baja mucho; se adentra en el campo y genera peligro sin asumir las obligaciones defensivas de un lateral puro.

    «Todos saben que mi mayor virtud es el ataque, así que tengo más espacio y libertad para jugar más arriba», explicó. «Puedo arriesgar más y ayudar al equipo a crear dos contra uno y ocasiones de gol. Me gusta la posición y jugaré donde el entrenador o el equipo me necesiten».

    Aún no se sabe dónde lo necesitará el equipo en el próximo duelo, de la ronda de 32 ante Bosnia y Herzegovina, pero seguro que su aporte será clave mientras Estados Unidos se prepara para retos mayores.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Algo que demostrar

    Dest ya vivió una ronda eliminatoria del Mundial. En 2022 jugó 75 minutos contra Países Bajos, una derrota muy personal para él. Poco pudo hacer ante el país donde creció, y su sueño mundialista se esfumó. Fue una lección dura, pero útil.

    «En las eliminatorias siempre es difícil», afirmó. «No sabes qué esperar porque solo es un partido. Es contra Bosnia. Nunca he jugado contra ellos, así que no es fácil, pero creo que ahora mismo somos un equipo diferente. Hemos mejorado mucho en los últimos años y lo hemos demostrado en los dos primeros partidos. Ellos saben que será un duelo duro.

    «Todos somos un poco mayores, ¿sabes? Ahora tenemos muchos más jugadores experimentados y algunos nuevos, pero todos tenemos mucha confianza. Ayuda haber ganado los dos primeros partidos y quedar primeros del grupo, pero creemos firmemente que podemos hacerlo».

    Dest cree que este verano puede ser distinto y que tiene un papel importante que desempeñar. En esta versión de la selección estadounidense, por fin tiene la libertad de hacerlo a su manera.

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