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«¡Me siento estafado y traicionado!»: exestrella de Francia y del Barcelona critica a Didier Deschamps tras la «humillación» contra España
Dugarry critica la eliminación del Mundial
Tras perder 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026, Francia fue duramente criticada. En «Rothen s’enflamme» de RMC, Dugarry fue contundente con Deschamps y su equipo.
El campeón del mundo en 1998 se mostró furioso por la forma de perder y exigió más a una selección con tanto talento. Dugarry afirmó: «No es una derrota, no es una eliminación, es una humillación. Sabíamos que podíamos perder contra España, eso no es ningún problema, pero no de esta manera. Me siento estafado, engañado, burlado, traicionado...».
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Una actuación desastrosa en todos los aspectos
Dugarry cree que el rendimiento de Mbappé y del equipo no estuvo a la altura de las expectativas. Destacó el contraste entre la confianza previa de Deschamps y los jugadores, y la cruda realidad del partido. Dugarry añadió: «Al final, hemos cuajado un partido catastrófico en todos los aspectos, sin crear ni una sola ocasión. Este partido me ha recordado a los 80 minutos que jugamos contra Argentina en 2022. Se supone que somos los mejores y los más fuertes, y volvemos a tener un partido de este tipo. Y ahí, no hay absolutamente ninguna reacción».
Pésimas estadísticas ofensivas exponen a Francia.
Las estadísticas del partido respaldan la dura valoración de Dugarry sobre la falta de peligro ofensivo frente a La Roja.
Francia no creó ni una ocasión clara, frente a las tres de España. Mbappé y Dembélé quedaron aislados, y el equipo galo apenas remató dos veces a puerta en 90 minutos. Su juego descoordinado les hizo perseguir sombras mientras España imponía el ritmo.
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Deschamps se dispone a dimitir
Deschamps anunciará su dimisión tras el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, tras 14 años al frente de Francia. Llegó en 2012 y ganó el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2020-21. Su contrato expira este mes, así que pronto empezará una nueva era bajo Zinedine Zidane.
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