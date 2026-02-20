Getty
«¡Me siento en el cielo!»: la estrella del Nottingham Forest, Ola Aina, se burla del lema «bienvenidos al infierno» del Fenerbahçe tras la victoria en la Europa League
Aina's dig en Fener
El Forest se impuso por 3-0 en el caldero que es el estadio del Fenerbahçe, pero Aina no se creyó su afirmación de que les estaban dando la bienvenida al infierno.
Publicó en X: «Llegamos a Estambul y nos dijeron "bienvenidos al infierno", y yo dije... joder, pero parecía el paraíso».
Los goles de Jesús, Murillo y Gibbs-White han dado al equipo de Vitor Pereira una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, aunque, por supuesto, solo es el descanso de la eliminatoria.
- Getty
El buen comienzo de Pereira
Pereira dirigió su primer partido como entrenador del Forest en la Europa League y llevó al equipo a una impresionante victoria.
Tras el partido, declaró: «Tuvimos la oportunidad de marcar dos goles más. Ha sido un resultado muy bueno. Solo estamos en el descanso, tenemos que ser constantes, el calendario es apretado y difícil.
Todos deben estar preparados para ayudar al equipo. Eso es lo que les pido.
«Antes de venirme, me di cuenta de que los jugadores tienen mucha calidad. Necesitan resultados, pero también deben disfrutar del juego.
Si disfrutan de su forma de jugar, pueden alcanzar un alto nivel. Necesitan organización y confianza. Les pedí que se expresaran en el campo. Lo hicieron».
Pereira influye en los jugadores
Gibbs-White se mostró encantado con el rendimiento del Forest y añadió: «Sentí que teníamos una identidad real en el campo. Defendimos bien y creamos muchas ocasiones», afirmó el centrocampista inglés.
«Su mensaje para nosotros es que tendremos una identidad propia en cuanto a cómo jugamos y defendemos como equipo. Todos hemos aceptado inmediatamente lo que él quiere.
Se trata de aprender unos de otros y tomarlo partido a partido. Necesitábamos mantener la portería a cero y necesitábamos una victoria, y hoy parecía el momento perfecto.
Hemos pasado por un momento difícil, la confianza es lo más importante y esta noche nos dará un impulso. Solo tenemos que permanecer unidos y ser el equipo más completo».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El Forest ocupa actualmente el puesto 17 en la tabla de la Premier League antes de un complicado partido contra el Liverpool este fin de semana.
