El Chelsea ha confirmado oficialmente que Neto ha firmado una ampliación de contrato con mejores condiciones, lo que le vincula al club hasta 2032 y añade un año más a su anterior acuerdo, que expiraba en 2031. El internacional portugués de 26 años se ha convertido en una pieza vital en el engranaje de Stamford Bridge Pedro Neto ha firmado una ampliación de contrato con el Chelsea hasta 2032 tras rendir a gran nivel en un nuevo rol de carrilero bajo las órdenes del entrenador Xabi Alonso en Stamford Bridge, participando con regularidad con el nuevo técnico Xabi Alonso.

El extremo, que se incorporó al Chelsea procedente del Wolverhampton Wanderers por 51,4 millones de libras en 2024, expresó su satisfacción por el nuevo acuerdo, destacando su vínculo emocional con el club y sus ambiciones de cara al futuro. Neto describió la firma del nuevo contrato como un «momento increíble» para su carrera y su vida personal. En declaraciones a los canales oficiales del club, dijo: «Me siento como en casa aquí. Siento que quiero conseguir más cosas aquí. Estoy realmente emocionado porque creo que podemos lograr muchas cosas juntos».