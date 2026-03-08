«Me sentía lo suficientemente bien como para continuar», Raheem Sterling está decidido a «volver al nivel anterior» a pesar de que solo aguantó 63 minutos en su primer partido como titular con el Feyenoord

El entrenador del Feyenoord, Robin van Persie, había señalado antes del inicio del partido que Sterling probablemente solo estaría listo para jugar aproximadamente una mitad. Sin embargo, al internacional inglés, con 82 partidos a sus espaldas, se le permitió seguir jugando tras el descanso, y finalmente fue sustituido en el minuto 63 del encuentro. Esta gestión cuidadosa de su carga de trabajo sugiere que el cuerpo técnico es cauteloso a la hora de exigir demasiado al exjugador del City tan pronto después de su llegada como agente libre en febrero.

El partido en sí fue caótico y dejó a los visitantes con la sensación de lo que podría haber sido. «Nos hubiera gustado ganar», continuó Sterling. «Tenemos sentimientos encontrados sobre el rendimiento. Fue muy irregular, pero en algunos momentos también muy bueno. Quiero volver a mi antiguo nivel. Fue un buen ataque por nuestra parte. Tenemos que seguir trabajando en ello y luego vendrán más».