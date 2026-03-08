AFP
Traducido por
«Me sentía lo suficientemente bien como para continuar», Raheem Sterling está decidido a «volver al nivel anterior» a pesar de que solo aguantó 63 minutos en su primer partido como titular con el Feyenoord
Un debut agridulce para Sterling
«Me sentía bien para seguir jugando, pero es decisión del entrenador», admitió Sterling tras el pitido final, según ESPN. El delantero desempeñó un papel clave en la jugada que dio lugar al gol del empate a 3-3, pero no pudo ocultar su frustración por no haber podido completar los 90 minutos. Añadió: «Todos los jugadores quieren seguir en el campo. Quieres seguir en el campo. Es comprensible que aún no sea posible. Es otro nuevo paso en la dirección correcta».
- AFP
Van Persie gestiona la carga de trabajo de Sterling.
El entrenador del Feyenoord, Robin van Persie, había señalado antes del inicio del partido que Sterling probablemente solo estaría listo para jugar aproximadamente una mitad. Sin embargo, al internacional inglés, con 82 partidos a sus espaldas, se le permitió seguir jugando tras el descanso, y finalmente fue sustituido en el minuto 63 del encuentro. Esta gestión cuidadosa de su carga de trabajo sugiere que el cuerpo técnico es cauteloso a la hora de exigir demasiado al exjugador del City tan pronto después de su llegada como agente libre en febrero.
El partido en sí fue caótico y dejó a los visitantes con la sensación de lo que podría haber sido. «Nos hubiera gustado ganar», continuó Sterling. «Tenemos sentimientos encontrados sobre el rendimiento. Fue muy irregular, pero en algunos momentos también muy bueno. Quiero volver a mi antiguo nivel. Fue un buen ataque por nuestra parte. Tenemos que seguir trabajando en ello y luego vendrán más».
Ueda brilla en el emocionante partido de Breda
Sterling acabó eclipsado por su compañero Ayase Ueda. El delantero japonés marcó dos goles, con lo que suma ya veinte en lo que va de temporada. El primero lo anotó de cabeza tras un córner de Anis Hadj Moussa, poniendo fin a una sequía personal que se remontaba al comienzo del año. Más tarde, Ueda añadió el segundo con un inteligente remate de cabeza que rebotó en la parte inferior del travesaño.
El partido fue muy reñido, con el NAC Breda demostrando ser un rival muy duro. Los goles de Kamal Sowah, Boyd Lucassen y la antigua estrella de la Premier League Andre Ayew aseguraron el empate para los locales. A pesar de la presión en los últimos minutos y de la tarjeta roja a Leo Greiml del NAC en el tiempo de descuento, el Feyenoord se tuvo que conformar con un solo punto a domicilio.
- AFP
¿Qué viene después?
Para Sterling, ahora la atención se centra en conseguir la consistencia necesaria para terminar la temporada del Feyenoord con buen pie. El empate 3-3 en el Rat Verlegh Stadion puso de manifiesto tanto el potencial creativo del equipo como sus debilidades defensivas. La integración de un jugador del calibre de Sterling sigue siendo una prioridad para Van Persie, que tiene la misión de garantizar que el Feyenoord mantenga el segundo puesto en la Eredivisie, ya que el PSV tiene prácticamente asegurado el título tras acumular 19 puntos de ventaja en la cima de la tabla. Sterling esperará volver a ser titular cuando el Feyenoord se enfrente al Excelsior el próximo domingo.
Anuncios