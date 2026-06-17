La cuestión tocaba el núcleo del ADN del Red Bull. Klopp insistía en un juego de presión agresiva, máxima intensidad y defensa de cuatro, mientras que Werner defendía una línea de tres. Según el informe, Klopp se habría sentido «ofendido personalmente» por esta oposición.

Desde noviembre, su relación se paralizó y la convivencia se hizo inviable.

Klopp, que ya había sacado sus conclusiones, presionó para resolver el asunto y, según el informe, durante el parón invernal y en marzo pidió en dos ocasiones la destitución de Werner.