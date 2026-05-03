El regreso del jugador de 33 años a la Ligue 1 prometía ser una historia de redención, pero su cuerpo no siempre ha cooperado. Desde su fichaje por el Mónaco, el campeón del mundo ha sufrido constantes lesiones que han interrumpido su progreso y le han llevado a confesar su frustración durante la rehabilitación.

En una emotiva entrevista con Ligue 1 Plus, el centrocampista admitió su frustración: «Hubo momentos en los que pensé: “Ya está, esto me saca de quicio”. Hago todo lo que puedo, vengo, estoy aquí, y no se acaba, sigue y sigue. Me preguntaba: “¿Qué más tengo que hacer para evitar esto?”. Pero al final se trata de tiempo y paciencia. Hay que aguantar y no rendirse».