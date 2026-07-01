AFP
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«Me rompería la espalda»: Thierry Henry elogia el poderío de «Sir Harry Kane», y Zlatan Ibrahimovic asegura que el capitán es la única esperanza de Inglaterra en el Mundial
Una impresionante victoria contra la República Democrática del Congo
Kane evitó la derrota de Inglaterra ante la República Democrática del Congo: marcó de cabeza en el 75’ y, en el final, anotó un potente disparo para el 2-1.
En declaraciones a Fox Sports, Henry se mostró asombrado por la potencia de Kane: «Está casi en el aire, en una postura extraña cuando remata. ¿Sabes lo difícil que es eso? Al final del partido, generar esa potencia. ¡Al final del partido! ¡Declan Rice estaba agotado! Si Declan Rice estaba agotado, imagina lo exigente que fue el partido. Todo el país estaba con él en ese remate. ¡Se estaba cayendo! Generar esa potencia así es casi imposible; yo me rompería la espalda. ¡Es una habilidad increíble, Sir Harry!».
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Confianza total en el capitán
Ibrahimovic destacó la dependencia de Inglaterra de su capitán. Kane lleva cinco goles en el Mundial, los mismos que Haaland y uno menos que Mbappé y Messi, con seis.
Países como Argentina y Francia tienen varios jugadores decisivos, pero Ibrahimovic cree que el equipo de Thomas Tuchel depende por completo de un hombre.
Dijo: «Harry Kane hizo tres cosas. Marcó dos goles y participó en una jugada decisiva. Eso lo dice todo: lo mucho que significa para este equipo. Hablamos de Messi en Argentina, de Mbappé en Francia, pero ellos también cuentan con otras superestrellas. Hablamos de Haaland en Noruega. En cuanto a Inglaterra, todo gira en torno a Harry Kane. Sir Harry Kane es Inglaterra y, por la forma en que ha jugado hoy, debe mantener ese nivel si la selección quiere tener alguna oportunidad».
Dificultades físicas y grandes expectativas
Ibrahimovic elogió a Kane, pero mostró preocupación por el estado físico del equipo, especialmente de Rice. Dijo que el grupo parecía agotado y cuestionó la presión constante que sufren.
«Hoy vi a Inglaterra sufrir físicamente. No corrían como antes, sobre todo Declan Rice, a quien le costaba mucho. Pero no era solo él, todos parecían cansados. No importa cómo se gane, lo importante es ganar, y más esta selección inglesa, que carga con mucha presión. ¿Por qué? No lo sabemos, pero bueno, ganaron», añadió.
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra debe recuperarse rápido y superar su cansancio físico antes del crucial partido del Mundial contra México en octavos de final. Tuchel confiará en su equipo médico para que los jugadores clave estén en forma. Sea cual sea su rendimiento, la plantilla sabe que siempre puede contar con Kane para los momentos mágicos.