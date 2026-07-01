«Me rompería la espalda»: Thierry Henry elogia el poderío de «Sir Harry Kane», y Zlatan Ibrahimovic asegura que el capitán es la única esperanza de Inglaterra en el Mundial

Kane evitó la derrota de Inglaterra ante la República Democrática del Congo: marcó de cabeza en el 75’ y, en el final, anotó un potente disparo para el 2-1.

En declaraciones a Fox Sports, Henry se mostró asombrado por la potencia de Kane: «Está casi en el aire, en una postura extraña cuando remata. ¿Sabes lo difícil que es eso? Al final del partido, generar esa potencia. ¡Al final del partido! ¡Declan Rice estaba agotado! Si Declan Rice estaba agotado, imagina lo exigente que fue el partido. Todo el país estaba con él en ese remate. ¡Se estaba cayendo! Generar esa potencia así es casi imposible; yo me rompería la espalda. ¡Es una habilidad increíble, Sir Harry!».