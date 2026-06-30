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«Me revuelve el estómago»: Holanda criticada por sus «idiotas» carreras en la tanda de penaltis, mientras Marruecos acaba con su sueño de clasificarse para el Mundial de 2026
Las leyendas holandesas critican duramente la mala ejecución de los penaltis
En declaraciones a la cadena holandesa NOS, Van Hooijdonk mostró su consternación por el colapso de la Oranje desde los 12 yardas en Monterrey. Tras un empate 1-1, Kluivert estrelló el balón en el poste, Timber falló y Bounou detuvo el débil tiro de Summerville, lo que dio la victoria 3-2 en los penaltis a los Leones del Atlas.
Su colega, el analista Ibrahim Afellay, coincidió: las estrellas actuales no resisten la presión de los penaltis en los torneos. Esta derrota marca la eliminación más temprana de los Países Bajos en un Mundial moderno y deja a sus aficionados devastados.
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Van Hooijdonk exige un enfoque tradicional en los penaltis
Sin embargo, Van Hooijdonk rechazó culpar a la presión y apuntó a las técnicas excesivamente complicadas de la generación actual.
«La presión no se entrena, pero tenemos un seleccionador que lanzó 1.423 penaltis como jugador y los marcó todos sin hacer locuras», afirmó el exdelantero.
Exigiendo una vuelta a lo básico bajo la dirección de Ronald Koeman, añadió: «Coloca el balón, toma carrerilla y dispara. Esperaría que el seleccionador hubiera dicho: “Chicos, a todo el que lance un penalti se le permite fallar. Pero solo de una forma: con una carrera normal y un disparo”. Todas esas tonterías me dan náuseas...».
La Oranje, superada en el juego, tuvo suerte de llegar a la tanda de penaltis
El análisis se tornó sombrío cuando ambos comentaristas admitieron que había avanzado el mejor equipo. Afellay afirmó que «es un milagro que Holanda llegara a los penaltis», dada su floja actuación. Van Hooijdonk coincidió y añadió que Marruecos había estado dos niveles por encima todo el partido.
Criticó la estrategia de Koeman: «Pensábamos que eran buenas ideas, pero cuando ves que no funcionan, debes cambiar. Marruecos tiene un buen equipo, pero no es Francia. Afrontaron el partido como si tuvieran que jugar contra Francia».
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Se avecina una revisión táctica tras una eliminación vergonzosa
Tras este histórico fracaso táctico, el futuro de Koeman como seleccionador es muy incierto. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol analizará sus tácticas defensivas y sus debilidades psicológicas de cara a los próximos clasificatorios para la Eurocopa. Los aficionados piden un cambio inmediato, y el equipo debe reconstruir su identidad para no desperdiciar este talento generacional.