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Adhe Makayasa

Traducido por

«Me resulta imposible seguir adelante»: el exjugador de la selección inglesa Jermain Defoe deja el cargo de entrenador del Woking tras solo cuatro meses

J. Defoe
Woking
National League
Tottenham
West Ham
Portsmouth
Sunderland

El exdelantero inglés Jermain Defoe ha dejado la dirección del Woking tras cuatro meses y seis partidos. El técnico, de 43 años, se marchó de mutuo acuerdo y calificó su primera experiencia como entrenador de reveladora, pero insostenible.

  • Defoe abandona la Liga Nacional

    Defoe ha renunciado como entrenador del Woking de la National League tras solo cuatro meses y seis partidos. El exdelantero inglés de 43 años había sido nombrado en marzo para reemplazar a Neal Ardley y llevó al equipo al décimo lugar la temporada pasada. Sin embargo, club y técnico acordaron de mutuo acuerdo separarse de forma repentina, apenas dos semanas antes del inicio de la nueva campaña.


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    El exdelantero reflexiona sobre su salida

    Defoe impresionó a la directiva del club con su trabajo como entrenador, pero circunstancias ajenas al terreno de juego le obligaron a dejar su cargo.

    A través de su cuenta de Instagram, el exjugador del Tottenham Hotspur se despidió: «Por desgracia, las circunstancias me obligan a dejar el cargo.

    Estoy muy orgulloso del trabajo realizado y sentía que estábamos construyendo algo especial.

    Mi etapa en el Woking FC me ha abierto los ojos y me hará más fuerte para el próximo reto».

  • Un mandato breve que termina de forma abrupta

    La derrota 1-0 en un amistoso de pretemporada ante el Braintree Town fue el noveno y último partido de Defoe como técnico del Woking. El exdelantero, autor de 305 goles en su carrera, ya había sido entrenador interino en el Rangers y en la cantera del Tottenham. Pese a que su paso por el Woking duró solo 116 días, esta experiencia se ve como un trampolín para su próxima etapa en los banquillos.

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    El Woking busca nuevos dirigentes

    La marcha repentina deja al Woking en una situación delicada antes de su debut en la National League contra el Sutton United. La directiva de los Cards debe actuar con rapidez para encontrar un sustituto al entrenador en un momento crucial de la pretemporada. Por su parte, se espera que Defoe evalúe sus opciones en el ámbito técnico tras haber aprendido lecciones clave en su primera etapa completa al frente de un equipo senior.