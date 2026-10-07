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«¡Me relamo!» Harry Kane revela la ilusión del delantero tras un doblete histórico en Wembley
La capitana celebra un hito histórico en Wembley
Harry Kane celebró por todo lo alto su 125.ª internacionalidad, al marcar dos goles en la victoria de Inglaterra por 3-0 ante Chequia en Wembley Stadium. El doblete permitió al capitán igualar al portero Peter Shilton como el jugador con más partidos de la historia de la selección masculina inglesa, al tiempo que amplió su récord goleador hasta los 91 tantos.
La victoria puso el broche a una exigente ventana internacional para el equipo de Thomas Tuchel.
«Fue la noche perfecta para mí a nivel personal y para el equipo», declaró Kane a ITV. «Ha sido una concentración dura, larga, con algunos partidos complicados, así que es bonito terminarla todos juntos aquí en Wembley».
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Kane se deshace en elogios ante la fluidez de las jugadas de ataque
Kane elogió las rápidas secuencias de pases de Inglaterra y señaló el segundo gol del equipo como un ejemplo de su calidad técnica. Una gran combinación entre Elliot Anderson y Morgan Rogers dejó a Kane en disposición de marcar con una definición de primeras.
«Habéis visto otra vez un fútbol fantástico: la manera en que nos movemos, jugamos al primer toque», explicó Kane.
«El balón de Elliot para Morgan y luego el centro de primeras fue de lo mejor que se puede ver. Como delantero, se te hace la boca agua y solo esperas esas oportunidades».
Crecimiento desde el revés de la jornada inaugural
El capitán señaló que Inglaterra ha mejorado de forma constante desde la derrota ante España en su primer partido, utilizando aquella actuación como base para crecer. «Empezó en el primer partido. Aunque no fue el resultado que queríamos, seguí pensando que hubo cosas realmente buenas», afirmó Kane.
«Siento que construimos a partir de eso. Tuvimos que encontrarlo muy rápido y lo hicimos, así que eso es lo más satisfactorio».
Desde entonces, Inglaterra ha encadenado victorias ante Croacia y Chequia.
- AFP
La competencia por los puestos eleva el nivel
Kane cree que la intensa batalla por un puesto en el once está llevando a toda la plantilla a un nivel más alto bajo las órdenes de Tuchel. «Siempre va a haber competencia por cada puesto», añadió Kane. «Cuando estás aquí, se trata de aprovechar las oportunidades. Siempre que tengas minutos, ya sean 90, cinco o los que sean, sácales el máximo partido a ese tiempo».
«Todo el mundo quiere formar parte de esto, todo el mundo quiere estar en el equipo. Eso solo va a hacernos mejores».
Ahora, Inglaterra centra su atención en los últimos partidos de noviembre de la Nations League.
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