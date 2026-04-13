Según el Kölner Stadt-Anzeiger, El Mala podría acelerar su traslado a la isla con la ayuda de un asesor estrella. Se trata de Ali Barat, quien se habría ofrecido a la familia y gestiona sus asuntos desde marzo. Para ello, El Mala rompió con su anterior asesor, originario de las afueras de Colonia y encargado también de su hermano mayor, Malek.

Barat tiene buenos contactos en la Premier League y se dio a conocer en Alemania por el traspaso de Nicolas Jackson del Chelsea al Bayern de Múnich. Tras la operación, publicó un curioso comunicado titulado «Ali Barat ha redefinido el juego» para elogiarse a sí mismo.

En su temporada de debut en la Bundesliga, El Mala ha marcado once goles y dado cuatro asistencias, y contra el Bremen anotó de penalti el 1-0 provisional. Aunque Julian Nagelsmann lo citó en noviembre con la absoluta, no llegó a debutar y luego se unió a la sub-21 como se había pactado. Para la concentración de marzo, el seleccionador no lo incluyó.