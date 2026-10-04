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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

«Me preocupa mucho» - El exentrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson se sincera sobre sus temores a la demencia

S. Ferguson
Manchester United
Premier League

El exentrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson se ha sincerado sobre sus verdaderas preocupaciones por la demencia y ha compartido emotivos recuerdos de su difunta esposa, Cathy. También reflexionó sobre los riesgos para la salud asociados a su etapa como jugador y detalló el increíble apoyo que recibió de su familia durante su recuperación de una hemorragia cerebral que puso en peligro su vida.

  • Ferguson admite sus temores por la demencia

    En una entrevista sincera con The Observer, Ferguson admitió que tiene importantes preocupaciones por desarrollar demencia más adelante en su vida. Antes de su carrera como entrenador, Ferguson jugó profesionalmente en Escocia durante 17 años y remataba con frecuencia pesados balones de cuero.

    Con estudios recientes que establecen vínculos entre cabecear el balón y las enfermedades cerebrales, reconoció la realidad a la que se enfrenta. Explicó: "Yo mismo me preocupo por eso porque cabeceé mucho el balón. Todos los futbolistas lo hacían. La demencia es un reto para cualquiera que se haga mayor. Te preocupa mucho. Siempre me digo a mí mismo: 'Tengo 84 años [riendo]. Si llego a los 85, estaré bien'"

  • FBL-ENG-PR-MAN-UTD-LIVERPOOLAFP

    La importancia de la familia y de recordar a Cathy

    El técnico, de 84 años, también se detuvo a reflexionar sobre su difunta esposa, Cathy, y el profundo impacto que tuvo en su carrera en el Manchester United. Elogió su apoyo inquebrantable durante su largo matrimonio.

    «Cincuenta y nueve años es mucho tiempo. Cathy tenía una profunda religiosidad y siempre se consideró esposa y madre. Nunca se involucró en mi vida como entrenador. Nunca se quejó de ello, porque sabía que era mi trabajo. Una esposa fantástica y, para los chicos, brillante. Tenía un gran juicio para valorar a la gente. Muy cauta con las personas que querían ser amistosas conmigo. Nunca vino aquí [a su casa actual]. Nos casamos un sábado por la mañana y yo jugué por la tarde».

  • Recuperándose de un preocupante susto de salud

    Mantener su agudeza mental es una prioridad para el técnico legendario, que compartió que completa cuestionarios con regularidad para mantener activa la memoria. También recordó la aterradora experiencia de sufrir una hemorragia cerebral que requirió una cirugía de urgencia. Detalló el difícil proceso de rehabilitación en una entrevista reciente con BBC Breakfast.

    «Había perdido la voz; no podía hablar. Fue un momento aterrador. Recuerdo que mis nietos vinieron a verme y yo había perdido la voz. Luego trajeron a una terapeuta y ella empezó a hacer cosas como pedirme que escribiera nombres de pájaros, nombres de animales, nombres de ríos. Así recuperé la voz», dijo.

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    ¿Qué es lo siguiente para Ferguson?

    Ferguson sigue disfrutando de su jubilación mientras observa de cerca cómo ha progresado el Manchester United. Sigue centrado en apoyar a su familia, en particular a su hermano Martin, y en cuidar su salud mediante la lectura y ejercicios mentales diarios. Los aficionados pueden esperar conocer más reflexiones suyas mientras promociona su próximo libro, en el que comparte análisis detallados de los 21 partidos más decisivos de su extraordinaria trayectoria en el fútbol.

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