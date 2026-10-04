En una entrevista sincera con The Observer, Ferguson admitió que tiene importantes preocupaciones por desarrollar demencia más adelante en su vida. Antes de su carrera como entrenador, Ferguson jugó profesionalmente en Escocia durante 17 años y remataba con frecuencia pesados balones de cuero.

Con estudios recientes que establecen vínculos entre cabecear el balón y las enfermedades cerebrales, reconoció la realidad a la que se enfrenta. Explicó: "Yo mismo me preocupo por eso porque cabeceé mucho el balón. Todos los futbolistas lo hacían. La demencia es un reto para cualquiera que se haga mayor. Te preocupa mucho. Siempre me digo a mí mismo: 'Tengo 84 años [riendo]. Si llego a los 85, estaré bien'"