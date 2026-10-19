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«Me preguntáis todos los días»: el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, exige respeto para Florian Wirtz
Las dificultades, bajo la lupa
En su comparecencia ante los medios antes de su partido de Champions League, Iraola respondió a la excesiva atención puesta en Wirtz. El internacional alemán, que fichó por el Liverpool en julio de 2025 con un contrato hasta junio de 2030, ha recibido duras críticas tras no marcar en nueve partidos entre todas las competiciones esta temporada, aunque ha dado tres asistencias.
En total, el exjugador del Bayer Leverkusen ha sumado siete goles y 13 asistencias en 58 partidos desde su llegada a Anfield. Estas cifras quedan muy lejos de sus anteriores registros excepcionales y lo han situado bajo la lupa.
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En defensa de un talento contrastado
Antes de dar el salto a Inglaterra, el centrocampista tuvo una trayectoria extraordinaria en su país, donde logró un doblete nacional y recibió varios premios al Jugador de la Temporada. En 197 partidos, marcó 57 goles y dio 65 asistencias.
En defensa de su jugador, Iraola declaró: «Creo que viene de dos partidos muy buenos. Jugó realmente bien a domicilio ante el LASK y el otro día contra el Brentford. Ayudó mucho al equipo, con y sin balón, y espero que podamos mantenerlo ahí, ¿no?»
Elogios a Munoz y a la flexibilidad táctica
Ante las constantes preguntas, Iraola añadió: «Me preguntáis por él prácticamente todos los días y analizamos todo lo que hace con excesivo detalle, pero también es justo decirlo cuando lo hace bien».
El técnico español también elogió a Victor Munoz, que marcó ante el Brentford tras recibir una asistencia del jugador con el dorsal siete. Munoz jugó de lateral derecho, una posición a la que no está acostumbrado, y su versatilidad resultó clave. Iraola señaló: «A Victor lo conocemos muy bien... Por su actitud, está dispuesto a ayudar. Juega por la derecha, por la izquierda y el otro día jugó de lateral derecho».
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¿Qué le espera ahora al Liverpool?
El Liverpool tiene la oportunidad de lograr su tercera victoria consecutiva en la Champions League cuando reciba al Villarreal el martes. Iraola deberá afrontar un calendario exigente con una plantilla mermada tras perder por lesión tanto a Dominik Szoboszlai como a Jeremie Frimpong. El club dependerá en gran medida de que su gran creador de juego recupere su mejor nivel.
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