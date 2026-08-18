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«Me pone un poco triste»: Fermin Lopez reacciona a la pérdida de su dorsal en favor de Rodri, rumbo al Barcelona, mientras el centrocampista llega en un traspaso de 65 millones de libras
Fermín deja su sitio al ganador del Balón de Oro
Tras aterrizar en Barcelona para cerrar su traspaso de 65 millones de libras, según informan, Rodri ha pedido su emblemática camiseta con el número 16, el mismo dorsal que lució con tanta distinción durante sus siete años repletos de títulos en el Manchester City. Esto ha obligado a una reestructuración dentro de la plantilla, con Fermin dejando libre ese dorsal para quedarse con el número siete, que recientemente dejó vacante el nuevo delantero del Paris Saint-Germain Ferran Torres.
Al reflexionar sobre el cambio, Fermin admitió que, aunque está ilusionado con el futuro, dejar atrás sus anteriores dorsales le produce sentimientos encontrados.
«El número siete es uno que siempre me ha gustado y que han llevado algunos de los mejores jugadores de nuestra historia», dijo el centrocampista de 23 años en una entrevista con Diari Ara. «Como estaba disponible, lo pedí y estoy muy feliz de llevarlo».
Añadió: «Me da un poco de pena dejar el número 16 porque ocupaba un lugar especial en mi corazón después de estas temporadas con el primer equipo. Pero estoy seguro de que estará en buenas manos».
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Elogios para el mejor centrocampista del mundo
A pesar de la ligera decepción personal por el intercambio de camisetas, Fermin se deshizo en elogios hacia su compañero de selección. El centrocampista no se hace ninguna ilusión sobre la calidad que Rodri aporta a Cataluña y lo considera un fichaje transformador para el club. Con el Barcelona a punto de abrir su campaña de La Liga ante el Elche en el Martínez Valero, la incorporación de un mediocentro de tanto peso supone un impulso enorme para los planes tácticos de Flick.
El canterano de La Masia añadió: "Es un gran jugador. Ganador del Balón de Oro y campeón del mundo. Lo tengo como compañero en la selección y es el mejor centrocampista del mundo. Nos va a dar mucho".
Los vínculos con Julián Álvarez
La llegada de Rodri podría no ser el último movimiento relacionado con exestrellas del Manchester City. Siguen circulando con fuerza las especulaciones de que el Barcelona persigue al delantero argentino Julian Alvarez para liderar su ataque. Flick y el director deportivo Deco han identificado al atacante como un objetivo prioritario, aunque las negociaciones con el Atlético de Madrid siguen siendo complicadas. Lopez reconoció la calidad del campeón del mundo de 2022, pero se mostró prudente a la hora de comentar sobre un jugador que actualmente tiene contrato con un rival nacional.
«Me gusta, es un gran jugador, pero al final es jugador del Atlético de Madrid. No puedo decir mucho más», dijo Fermin cuando fue preguntado por los rumores. Sin embargo, sí dejó entrever lo bien que encajaría el delantero en el sistema actual del Camp Nou, al añadir: «Solo puedo decir que, en nuestra plantilla, con nuestra forma de jugar, creo que encajaría muy bien».
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Adiós a Torres
El cambio de Fermín al dorsal número siete fue posible gracias a la salida de Torres, que se marchó al PSG en una operación valorada en aproximadamente 50 millones de euros. Fermín reveló que se puso en contacto con su amigo para desearle lo mejor.
«Son decisiones personales y no tengo toda la información, pero para mí es una pena porque era un gran compañero y un buen jugador», concluyó Fermín. «Le deseo lo mejor... Le escribí cuando se fue para despedirme. Son decisiones personales. No hacía falta estar ahí presionándole para convencerle. Tomó esa decisión y me alegro si él está feliz».
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