El exseleccionador nacional Joachim Löw ha revelado en un documental televisivo sobre Mesut Özil que no se había ocupado en profundidad de la retirada del campeón del mundo de 2014, que este había anunciado tras el fracaso en el Mundial celebrado cuatro años después en Rusia.
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«Me parecía demasiado largo»: Jogi Löw no ha leído la carta de Mesut Özil en la que anunciaba su retirada de la selección nacional
Özil había sido noticia antes del torneo de 2018 porque, al igual que Ilkay Gündogan, había visitado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y se había hecho una foto con él.
La opinión pública alemana se volvió en contra de Özil, quien dimitió tras la histórica eliminación de Alemania en la fase de grupos en Rusia y acusó a los responsables de la DFB de racismo en una publicación de tres partes escrita en inglés.
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Joachim Löw: «En ese momento me sentí decepcionado»
«Nunca leí el comunicado de prensa completo ni los motivos. En primer lugar, porque me parecía demasiado largo y, en segundo lugar, porque en ese momento me sentí decepcionado, ya que, en realidad, no lo había oído directamente de él», declaró Löw en el documental de la ZDF «Mesut Özil: de visita entre amigos».
El propio Özil no estuvo disponible para el documental de varias partes y lleva varios años rechazando todas las solicitudes de los medios de comunicación. «Mesut vive ahora en Turquía, está menos en Alemania o muy raramente», informó Löw.
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La opinión de Özil: «No hemos hecho nada malo»
Según Erkut Sögüt, antiguo representante de Özil, el hecho de que la declaración de retirada se convirtiera en un ajuste de cuentas con los responsables de la DFB fue deseo del propio jugador: «Para Mesut quedó claro desde el principio: no tenemos que disculparnos por nada. No hemos hecho nada malo. Así es como él quería que fuera», afirmó.
En 2023, Özil puso fin a su carrera futbolística, tras haber jugado por última vez en el Istanbul Basaksehir de Turquía.
Los clubes de Mesut Özil:
2005 - 2008 FC Schalke 04 2008 - 2010 Werder Bremen 2010 - 2013 Real Madrid 2013 - 2021 Arsenal 2021 - 2022 Fenerbahçe 2022 - 2023 Basaksehir