«¡Me parece una locura!». Josip Stanisic critica el drama de Croacia en el Mundial y no ve inconvenientes para el FC Bayern

El árbitro, tras consultar el VAR, anuló el gol porque Igor Matanovic, compañero de Stanisic, había tocado el balón con el pelo en el centro y estaba en fuera de juego.

Las imágenes de televisión no mostraron contacto, pero el chip del balón registró una señal al pasar junto al croata. El árbitro Espen Eskas, tras revisar la alerta, anuló el gol por fuera de juego.

«El árbitro me dijo que el balón tiene un sensor que detectó el toque de Igor», explicó Stanisic a la revista *kicker*. «Pero entonces no entiendo por qué el árbitro sale del campo a revisar la jugada. Si el balón registra una señal, en realidad está claro. Me parece extraño. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas hacer al respecto».

Croacia, finalista del Mundial 2018, no se repuso del golpe y quedó eliminada en la ronda de los 32.