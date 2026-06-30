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«Me parece divertidísimo»: Christian Pulisic, estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU., adora la aparición viral de Zlatan Ibrahimovic en la televisión durante el Mundial
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«Creo que lo hace muy bien»
Pulisic, tras el entrenamiento de la selección estadounidense previo al partido contra Bosnia y Herzegovina, habló con los medios sobre Ibrahimovic, quien ahora es asesor especial de su club tras años como estrella del equipo.
«Creo que es muy divertido», declaró Pulisic el martes. «Obviamente, también he tenido la oportunidad de trabajar mucho con él. Es un tipo estupendo, pero solo con escucharlo y conocer su personalidad, creo que lo hace de maravilla».
- AFP
Las opiniones de Zlatan
Ibrahimovic acaparó atención por sus recientes declaraciones y enfrentamientos en directo, como el del lunes contra la selección holandesa tras su derrota en los penaltis ante Marruecos.
«Esta derrota es culpa de [Ronald] Koeman porque no he reconocido a esta selección holandesa. Ha perdido con una identidad que no es la holandesa. Eso me enfada», afirmó.
Siempre me enseñaron a atacar, pero hoy Koeman parecía un técnico italiano jugando a no perder, cuando Holanda siempre sale a ganar. Si se pierde, que sea con identidad propia.
«No era la Holanda que conozco; se veían incómodos, sin posesión ni ataque. Todo eso es culpa de Koeman; no me gustó nada».
Koeman renunció al día siguiente. Además, su rivalidad en antena con Alexi Lalas ha acaparado titulares, como se ve en el vídeo:
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Pulisic, listo para jugar
Pulisic, que ya jugó unos minutos contra Turquía la semana pasada, estará casi al 100 % de su forma física y será titular contra Bosnia y Herzegovina el miércoles en el San Francisco Bay Area Stadium.
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¿Y ahora qué?
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 el miércoles a las 20:00 h (hora del Este).
Ryan Tolmich, de GOAL, ha colaborado en esta noticia desde el PayPal Park de San José.