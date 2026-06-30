«Me parece divertidísimo»: Christian Pulisic, estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU., adora la aparición viral de Zlatan Ibrahimovic en la televisión durante el Mundial

Ibrahimovic acaparó atención por sus recientes declaraciones y enfrentamientos en directo, como el del lunes contra la selección holandesa tras su derrota en los penaltis ante Marruecos.

«Esta derrota es culpa de [Ronald] Koeman porque no he reconocido a esta selección holandesa. Ha perdido con una identidad que no es la holandesa. Eso me enfada», afirmó.

Siempre me enseñaron a atacar, pero hoy Koeman parecía un técnico italiano jugando a no perder, cuando Holanda siempre sale a ganar. Si se pierde, que sea con identidad propia.

«No era la Holanda que conozco; se veían incómodos, sin posesión ni ataque. Todo eso es culpa de Koeman; no me gustó nada».

Koeman renunció al día siguiente. Además, su rivalidad en antena con Alexi Lalas ha acaparado titulares, como se ve en el vídeo:











