«Se puede pitar», admitió Nagelsmann tras el último partido de la fase de grupos en la ARD, refiriéndose al polémico gol que dio la ventaja a la selección alemana.
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«Me parece demasiado simplista»: Julian Nagelsmann rechaza de inmediato una crítica tras la derrota de Alemania ante Ecuador
En la jugada del gol de Leroy Sané en el minuto 2, Aleksandar Pavlović golpeó en la cabeza al ecuatoriano Pedro Vite con la pierna levantada. La árbitra Tori Penso no pitó falta y el VAR no intervino, decisión que sorprendió al exárbitro de la Bundesliga Lutz Wagner.
Nagelsmann habló de «justicia compensatoria» al recordar el penalti a favor de Alemania que el VAR anuló al inicio del segundo tiempo: «No creo que el jugador tuviera que quedarse tirado allí dos minutos. Para mí, no fue una decisión errónea clara».
Tras una dudosa falta sobre Kai Havertz en el área, Penso señaló el punto de penalti, pero lo anuló tras revisar las imágenes: la jugada alemana había empezado con una falta de Sané sobre Vite en el centro del campo. El ecuatoriano se había tirado de forma exagerada.
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Alemania pierde fuelle tras un buen comienzo contra Ecuador
La ventaja inicial de Alemania no duró: en el minuto 9, Nilson Angulo empató. «Tuvimos un gran inicio, pero después del gol cometimos errores graves de posicionamiento y se complicó», analizó Nagelsmann en MagentaTV.
Alemania ya había asegurado el primer lugar del grupo y su pase a la siguiente ronda. Aun así, el técnico rechazó hablar de falta de motivación: «¡Basta, tonterías! Todos mis jugadores se esforzaron al máximo; es demasiado simplista», afirmó.
En la segunda parte Ecuador dominó cada vez más y, en el 78’, Gonzalo Plata marcó el 2-1 que les clasificó como uno de los ocho mejores terceros.
Kimmich se muestra optimista a pesar de la derrota: «... entonces podemos ganar a cualquiera»
«Una y otra vez le damos oportunidades al rival con nuestras pérdidas de balón, lo que le hace más fuerte. En la segunda parte, la derrota fue merecida», admitió el capitán de Alemania, Joshua Kimmich, en la cadena ARD. Sin embargo, la estrella del Bayern también destacó, de cara al resto del torneo: «Tenemos que minimizar el número de pérdidas de balón; así podremos ganar a cualquiera».
En dieciseisavos, el lunes se medirá a un tercer clasificado; la opción más probable es Paraguay. Si avanza, en octavos podría enfrentarse a Francia.
- AFP
Alemania pasa de ronda como primera de grupo: la clasificación final del Grupo E del Mundial
Puesto
País
Partidos
Goles
Puntos
1
Alemania
3
10:4
6
2
Costa de Marfil
3
4:2
6
3
Ecuador
3
2:2
4
4
Curazao
3
1:9
1