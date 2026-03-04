Getty Images Sport
«¡Me molesta!» - Sandro Tonali elogia a Jordan Pickford por realizar una «gran» parada que frustró «uno de los mejores tiros de mi vida» en la ajustada derrota del Newcastle ante el Everton
El exjugador del AC Milan pensó que había rescatado un punto con un gol en los últimos minutos, cuando su equipo buscaba el empate en los últimos compases del partido en St James' Park, pero el portero de Inglaterra realizó una parada de clase mundial.
Reflexionando sobre el encuentro y la parada específica que le negó el gol, Tonali admitió a Sky Sport Insider que la calidad de la parada aún perdura en su mente. «¡Sí, la parada fue preciosa! Me molesta un poco, pero al final, cuando un jugador hace algo bonito, hay que decírselo. No hay que andarse con rodeos. Le felicité inmediatamente después del partido: hizo algo que rara vez ocurre. Quizás hice uno de los mejores tiros de mi vida, sin duda fue la mejor parada que me han hecho. Lo bonito es que aquí, en cada partido, hay un jugador que te impresiona. Es la verdadera gran ventaja de la Premier League», explicó el centrocampista.
Tonali se prepara para un mes de marzo ajetreado
Según Tonali, ese momento resume a la perfección la naturaleza implacable y elitista de la Premier League. Explicó que todos y cada uno de los rivales de la división cuentan con jugadores capaces de crear momentos mágicos, lo que significa que nunca se puede subestimar a ningún equipo. «Todos los equipos contra los que juegas, aunque no conozcas a todos los jugadores, descubres que tienen su propia calidad», añadió. «No hay que subestimar a nadie. Luego, cuando juegas contra los grandes equipos y te enfrentas a un jugador como Haaland o el De Bruyne del año pasado en su mejor momento, jugadores que pueden cambiar el partido en un minuto, los admiras y comprendes aún más lo difícil que es jugar contra ellos».
La Premier League no solo está resultando intensa, sino que los Magpies siguen luchando en la Champions League y la FA Cup, lo que supone un mes de marzo muy ajetreado para el equipo de Eddie Howe.
«Este año hemos tenido algunos altibajos. Pero en febrero empezamos a ganar fuera de casa y varios partidos seguidos», dijo. «Luego, con la Champions League, el ambiente cambió. Fue mucho mejor: creo que pasar a la siguiente ronda nos ha dado más confianza. Marzo será un mes ajetreado, entre la Premier League, la FA Cup y la Champions League».
Funciones en la selección nacional bajo las órdenes de Gattuso
Más allá de sus compromisos con el club, Tonali está muy centrado en los cruciales partidos de la selección italiana a finales de marzo. Se enfrentarán a Irlanda del Norte en lo que podría ser el primero de dos partidos de play-off, con el objetivo de evitar que se repita el desastre de las eliminatorias para los Mundiales de 2018 y 2022. Sin embargo, Tonali está aceptando la tensión y afirma que llegar a estos partidos decisivos en plena forma física y mental es la verdadera belleza del fútbol internacional.
«Será uno de los partidos más importantes para nosotros, tenemos que jugar a la perfección. Hay presión, pero yo me quedo con el aspecto positivo y esa es la belleza del fútbol: tenemos que llegar a ese momento al 100 % y jugar como sabemos», añadió.
El nombramiento de Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia ha sido muy positivo para Tonali, que creció idolatrando al exjugador del AC Milan. «Cenamos juntos en Londres y lo pasamos muy bien, porque no nos veíamos desde noviembre: siempre es agradable reunirse fuera del ámbito futbolístico», dijo sobre el seleccionador azzurro. «Nos divertimos, hablamos de muchas cosas. Fue un momento diferente al habitual.
Creo que él fue la persona que más me influyó, incluso cuando no lo conocía. Cuando jugaba, por ejemplo, tomaba de él lo que me gustaba. Conocerlo me permitió conectar con una persona genuina, que, si necesita decirte algo, no se anda con rodeos. Y eso es muy bueno para nosotros: necesitamos gente que nos diga las cosas a la cara y que nos dé un golpe en la cara cuando las cosas no van bien. Hemos conocido a un entrenador que nos ha dado mucho, que nos está dando mucho y que nos dará mucho más. No solo eso, sino que él y su equipo lo darán todo para conseguir ese objetivo».
Adaptarse a la vida británica y a la paternidad
Fuera del campo, Tonali se ha ido adaptando poco a poco a las diferencias culturales del fútbol inglés, haciéndose eco de los sentimientos compartidos por el defensa del Arsenal Riccardo Calafiori. La estrella del Newcastle señaló que hay mucha más privacidad y mucha menos vida social fuera del campo entre los compañeros de equipo en comparación con Italia. Explicó que, salvo en momentos excepcionales, como la celebración de su reciente triunfo en la Carabao Cup, los jugadores suelen preferir pasar su tiempo libre con sus familias.
Este tiempo libre privado se ha vuelto especialmente importante para Tonali tras el reciente nacimiento de su primer hijo. Admitió abiertamente que el primer mes de paternidad fue increíblemente difícil debido a la grave falta de sueño.
«En general, hay mucha más privacidad fuera del campo de entrenamiento», explicó Tonali. «Después de un tiempo, te acostumbras, porque entiendes que así es como funciona aquí. También tuvimos otra oportunidad con el Newcastle: fue después de la Carabao Cup, pero habíamos ganado el trofeo y todo era diferente. Sin eventos especiales, es normal pasar poco tiempo libre juntos.
El primer mes [de paternidad] fue muy difícil, porque todo es diferente: por ejemplo, nunca duermes por la noche. Mi mujer y yo acordamos dormir en habitaciones preparadas la noche antes del partido: como jugamos mucho, me encuentro solo tres veces por semana. Pero somos muy felices: cada vez que vemos a nuestro hijo, experimentamos una enorme cantidad de emociones. Es algo precioso».
