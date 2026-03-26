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«¡Me merezco jugar más!»: La estrella del Barcelona admite que «no está al 100 % contento» en el club en unas declaraciones sorprendentes
La frustración llega al límite para la joven estrella sueca
El jugador de 20 años se ha visto limitado a solo 22 partidos en todas las competiciones esta temporada, y en la gran mayoría de ellos ha salido como suplente en la segunda parte. Aunque Bardghji ha dejado entrever su inmenso potencial cada vez que ha saltado al campo, parece que su paciencia con un papel secundario ha llegado finalmente a su límite durante el actual parón internacional.
- AFP
Bardghji rompe su silencio sobre su papel secundario en el Barça
En declaraciones a Sverige Television, según informa Diario Sport, el extremo no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron por su situación actual en el club. Bardghji admitió que no está satisfecho con su situación y cree que su rendimiento en los entrenamientos y en sus breves apariciones en el campo le dan derecho a un papel más destacado en el esquema táctico de Flick.
«La verdad es que hasta ahora he tenido pocos minutos de juego. Tengo paciencia, pero, sinceramente, creo que merezco jugar más», afirmó. «No estoy 100 % contento, pero así es el fútbol. Respeto a los que llevan mucho tiempo en la plantilla, son mis compañeros. Sé lo que puedo hacer, tengo mucha confianza en mí mismo».
Se intensifican los rumores sobre fichajes de cara al verano
Las declaraciones del joven han reavivado inmediatamente los rumores sobre su futuro a largo plazo en el Blaugrana. Durante el mercado de fichajes de enero, varios clubes de toda Europa estaban siguiendo de cerca su situación, y se atribuyó al FC Porto, uno de los grandes de Portugal, un gran interés en hacerse con sus servicios mediante un traspaso a mitad de temporada.
En aquel momento, según se informó, Hansi Flick se mostró firme en mantener unida la plantilla y bloqueó cualquier posible salida del sueco. Sin embargo, a medida que se acerca el mercado de verano, el panorama parece haber cambiado. Si Bardghji sigue sintiéndose infravalorado, el club podría verse obligado a considerar ofertas para evitar un prolongado periodo de malestar dentro de la plantilla.
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Los planes de fichajes del Barcelona podrían provocar una salida
El camino de Bardghji hacia la titularidad podría complicarse aún más si el Barça ficha a otro extremo este verano o compra a Marcus Rashford al Manchester United.
Queda por ver si Flick optará por utilizar más al sueco en las últimas semanas de la temporada o aceptará una cesión o una venta, pero Bardghji ha dejado claro que ya no se conformará con un papel secundario en el Spotify Camp Nou.