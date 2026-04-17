«Me lo puedo imaginar»: Ralf Schumacher propone un espectacular intercambio de pilotos en la Fórmula 1 con Max Verstappen

«Si Lambiase se va, yo también me iré», dijo Verstappen. Por eso, no me sorprende que Oscar Piastri fiche por Red Bull y que Max pase a McLaren, si sigue corriendo», afirmó Schumacher.

La semana pasada se confirmó que Lambiase, ingeniero de carrera y persona de confianza de Verstappen, dejará Red Bull cuando venza su contrato en 2028 para unirse a McLaren.

Con su partida, Verstappen pierde a su tercer colaborador cercano en poco tiempo, tras el jefe de aerodinámica Adrian Newey (fichado por Aston Martin) y el asesor Dr. Helmut Marko (retirado de la F1). El neerlandés y Lambiase trabajan juntos desde 2016.

A esto se suma la actual crisis deportiva de Red Bull: la escudería es apenas la cuarta fuerza del campeonato, por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren. El mejor resultado de Verstappen es un sexto lugar en Australia, que lo deja noveno en el Mundial.