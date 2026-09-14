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«¡Me lo merezco!» - La sensación del Barcelona Lamine Yamal lanza una atrevida candidatura al Balón de Oro y se señala a sí mismo y a Kylian Mbappe como los dos mejores jugadores del mundo
Reivindicando su sitio tras una campaña cargada de trofeos
Yamal se ha situado con confianza como el principal candidato al Balón de Oro de 2026. El delantero de 19 años, que ayudó a España a conquistar la Copa del Mundo, cree que sus actuaciones excepcionales durante el último año le convierten en la opción más destacada para el mayor galardón individual del fútbol mundial.
La convicción de la sensación del Barcelona llega tras una campaña extraordinariamente exitosa tanto con su club como con su selección, en la que desempeñó un papel fundamental para que el Barcelona asegurara el título de LaLiga y la Supercopa de España, firmando unos notables 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones.
Esta combinación de grandes títulos colectivos y de impresionantes cifras a nivel de club constituye la base de su convicción de que merece el premio más importante de este deporte.
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«Me lo merecería»
En una entrevista con Universo Valdano, posterior a una brillante actuación de dos goles ante el Valencia, Yamal abordó directamente el debate sobre el Balón de Oro. El internacional español redujo la pelea a solo dos candidatos realistas.
«¿A quién se lo daría? Al mejor jugador del mundo», afirmó Yamal. «Sinceramente, en lo que respecta al mejor jugador del mundo, quizá haya dos, Mbappe y yo. Y creo que me lo merecería este año por lo que he conseguido».
El canterano del Barcelona dejó claro que sus aportaciones deberían ser evidentes para cualquier aficionado al fútbol. «Sí, para mí está muy claro, y todo el que ve los partidos lo sabe», añadió.
Mbappé defiende su registro individual
Mientras Yamal apunta a su amplio palmarés, Mbappe también ha defendido con firmeza sus propios méritos para el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid terminó la temporada sin ningún título y sufrió una derrota por 2-0 ante la España de Yamal en las semifinales del Mundial, pero sus estadísticas individuales siguen siendo formidables.
El capitán francés destacó sus registros goleadores de récord, tras convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial, y defendió que el Balón de Oro debe premiar la excelencia individual y no el éxito colectivo.
"Creo que puedo ganarlo este año. Es uno de mis objetivos, y además a corto plazo", declaró Mbappe. "La gente dice que no gané ningún título, pero es un premio individual... No hubo ningún jugador mejor que yo. Marcar tantos goles en las grandes competiciones, donde están todos los grandes jugadores, y por supuesto en el Mundial, el mayor evento".
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La cuenta atrás para Londres
El mundo del fútbol descubrirá al ganador definitivo cuando la ceremonia del Balón de Oro se celebre en Londres el 26 de octubre. Hasta entonces, ambos jugadores intentarán mantener su sensacional estado de forma en las primeras fases de la nueva temporada, con el objetivo de demostrar exactamente por qué se consideran los mejores del planeta.
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