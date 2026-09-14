«¡Me lo merezco!» - La sensación del Barcelona Lamine Yamal lanza una atrevida candidatura al Balón de Oro y se señala a sí mismo y a Kylian Mbappe como los dos mejores jugadores del mundo

Yamal se ha situado con confianza como el principal candidato al Balón de Oro de 2026. El delantero de 19 años, que ayudó a España a conquistar la Copa del Mundo, cree que sus actuaciones excepcionales durante el último año le convierten en la opción más destacada para el mayor galardón individual del fútbol mundial.

La convicción de la sensación del Barcelona llega tras una campaña extraordinariamente exitosa tanto con su club como con su selección, en la que desempeñó un papel fundamental para que el Barcelona asegurara el título de LaLiga y la Supercopa de España, firmando unos notables 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones.

Esta combinación de grandes títulos colectivos y de impresionantes cifras a nivel de club constituye la base de su convicción de que merece el premio más importante de este deporte.







