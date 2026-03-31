«Me lo ha comunicado el club»: parece que el exjugador internacional va a ser descartado en Leverkusen

El delantero aún no tiene un plan concreto para el futuro. Hofmann cumplirá 35 años el año que viene, pero todavía no piensa en retirarse. Se siente «en plena forma. Estoy lleno de energía, así que, en general, no creo que esto vaya a terminar. Lo que pase después, aún está por ver», afirmó el exjugador internacional (23 partidos con la selección).

Hofmann fichó por el Leverkusen en el verano de 2023 procedente del Borussia Mönchengladbach por unos 13 millones de euros y formó parte del equipo campeón dirigido por Xabi Alonso. En la temporada actual, el jugador de 33 años suma 26 partidos en todas las competiciones (3 goles, 3 asistencias), tras no haber sido convocado inicialmente para la Liga de Campeones durante la fase de liga.