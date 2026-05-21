«Me las estoy reservando para el Mundial»: Son Heung-min ignora su sequía goleadora con el LAFC, y Corea del Sur sueña a lo grande

Son Heung-Min sigue viendo el Mundial con los ojos de un niño.

Recuerda la emoción de su debut: la espera de la convocatoria, el entusiasmo previo y el gol ante Argelia en la fase de grupos.

Tenía 21 años y era la nueva esperanza del fútbol coreano. Han pasado 12 años y ha marcado unos 150 goles, pero aún conserva esa ilusión. Ahora, la estrella de Corea del Sur y del LAFC afronta su cuarta Copa del Mundo casi igual que la primera.

«No importa cuántos Mundiales hayas jugado; un Mundial es el sueño de un niño. Cuando lo pienso, sigo siendo un niño», dijo a GOAL en la campaña Next Starts Now de Hyundai.

Sin embargo, esta es diferente: la expectación es similar, la emoción está intacta. Pero hay un problema: Son no está metiendo goles esta temporada con el LAFC. Tras comenzar con 12 tantos en 13 partidos a finales de 2025, su cuenta se ha secado. Sigue sin marcar en la MLS y, aunque ha sumado 16 asistencias en todas las competiciones, su mayor virtud brilla por su ausencia.

A otros les preocuparía; a Son no.

«Me siento bien, genial. Claro, echo de menos los goles, pero creo que llegarán en el Mundial», asegura.