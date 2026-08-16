El entrenador del Arsenal se deshizo en elogios hacia sus jugadores después de que conquistaran el primer título de la temporada con una convincente victoria sobre sus rivales por el título. Los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard garantizaron una tarde plácida para el conjunto del norte de Londres, que se mostró intenso y físicamente superior durante todo el partido. El resultado supuso la mayor diferencia de victoria en una final de la Community Shield desde 2014, dejando al técnico del City, Enzo Maresca, con muchas preguntas por responder antes de la nueva campaña.

En declaraciones a los medios poco después del pitido final, Arteta destacó la importancia de la actuación. "Estoy extremadamente contento con la actuación y con la victoria. Hablamos del deseo que tenemos de empezar la temporada y de demostrarnos a nosotros mismos cuánto lo queremos, y vi muchas cosas positivas ahí contra un rival de primer nivel", explicó el español.

Añadió: "Creo que lo de hoy se debe a la preparación que hicimos en la pretemporada y a las decisiones que los chicos han tomado después del Mundial para asegurarse de que están preparados y de que quieren jugar en esta competición. Me impresionó mucho la forma en la que jugamos y la forma en la que competimos, así que ese es el estándar para nosotros. Estoy seguro de que vamos a ser realmente, realmente competitivos".