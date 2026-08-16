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«Me impresionó mucho»: Mikel Arteta fija el estándar del Arsenal tras la victoria en la Community Shield sobre el Manchester City
Arteta reflexiona sobre la dominante actuación en Wembley
El entrenador del Arsenal se deshizo en elogios hacia sus jugadores después de que conquistaran el primer título de la temporada con una convincente victoria sobre sus rivales por el título. Los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard garantizaron una tarde plácida para el conjunto del norte de Londres, que se mostró intenso y físicamente superior durante todo el partido. El resultado supuso la mayor diferencia de victoria en una final de la Community Shield desde 2014, dejando al técnico del City, Enzo Maresca, con muchas preguntas por responder antes de la nueva campaña.
En declaraciones a los medios poco después del pitido final, Arteta destacó la importancia de la actuación. "Estoy extremadamente contento con la actuación y con la victoria. Hablamos del deseo que tenemos de empezar la temporada y de demostrarnos a nosotros mismos cuánto lo queremos, y vi muchas cosas positivas ahí contra un rival de primer nivel", explicó el español.
Añadió: "Creo que lo de hoy se debe a la preparación que hicimos en la pretemporada y a las decisiones que los chicos han tomado después del Mundial para asegurarse de que están preparados y de que quieren jugar en esta competición. Me impresionó mucho la forma en la que jugamos y la forma en la que competimos, así que ese es el estándar para nosotros. Estoy seguro de que vamos a ser realmente, realmente competitivos".
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Tzolis recibe grandes elogios en su debut
Uno de los jugadores más destacados del Arsenal fue el recién llegado este verano Tzolis, que desempeñó un papel fundamental a la hora de abrir la defensa del City. El extremo dio las asistencias del segundo y del tercer gol, destrozando a la zaga rival con sus conducciones directas y su inteligencia en el último tercio.
Arteta no tardó en destacar al nuevo fichaje por su compostura y su impacto inmediato en la producción ofensiva del equipo en su primera aparición oficial con la camiseta del Arsenal, y afirmó: "Tiene una enorme calidad, que es que cuando está en los últimos 20 o 30 metros tiene muchísima calma dentro y alrededor del área con sus acciones decisivas, y hoy lo ha vuelto a demostrar".
El técnico también se refirió a los recientes comentarios de Mikel Merino, quien sugirió que el Arsenal ahora tiene el mejor centro del campo del mundo. Arteta se mostró modesto pero confiado en su sala de máquinas y afirmó: "Es el mejor centro del campo para el Arsenal, eso seguro, y necesitamos que todos complementen sus cualidades con el jugador que tienen al lado.
Frustraciones por la selección de la plantilla y la inscripción
A pesar del ambiente de celebración, hubo ausencias destacadas en la convocatoria, entre ellas Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y la estrella emergente Ethan Nwaneri. Arteta reveló que estas ausencias no se debieron a lesiones, sino al carácter restrictivo de la normativa actual sobre el tamaño de las plantillas.
En declaraciones a TNT Sports, el técnico del Arsenal explicó su frustración con la configuración actual. "Es realmente triste no poder contar con ellos. He estado peleando con la Premier League para ampliar y dar cabida a más jugadores en la plantilla porque merecen estar en la convocatoria, no hay ninguna duda. Ethan y Marli también, que ha hecho toda la pretemporada con nosotros. Ojalá podamos cambiar esa norma para que los jugadores puedan disfrutar sobre el césped y sean una opción para jugar y aportar al equipo de cara al futuro". Estos comentarios llegan en medio de informaciones que apuntan a que Martinelli optó recientemente por quedarse en el Emirates.
- Getty Images Sport
Ambición de ganar más títulos
Mientras muchos se preguntaban si el hambre del Arsenal seguiría intacta tras alcanzar la cima del fútbol inglés, Arteta dejó claro que su plantilla está más motivada que nunca para mantener su éxito. "Quiero volver a vivir ese momento. Quiero vivirlo de una manera aún más grande; sabemos lo que hará falta y que exigirá algo especial, pero estamos preparados para ello", dijo.
Con nuevos fichajes como Tzolis rindiendo desde el primer momento y el núcleo de la plantilla campeona mostrando una imagen más afilada que nunca, el Arsenal parece estar bien posicionado para volver a competir por todo.
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