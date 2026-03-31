«Me hicieron sentir como si formara parte de ello»: Sergio Agüero habla del triunfo de Argentina en el Mundial de 2022 y de por qué cree que Lionel Messi y compañía están listos para 2026

El triunfo fue trascendental para el país y, sobre todo, para Lionel Messi, quien por fin logró su mayor logro tras haber estado tanto tiempo a las puertas de la gloria con su selección.

A pesar de su importancia para clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City, y para Argentina durante gran parte de su carrera, Agüero no formó parte de ello. El delantero se vio obligado a retirarse un año antes debido a un problema cardíaco, lo que significó que no formara parte de la histórica trayectoria del equipo. A pesar de ello, sus compañeros de toda la vida lo mantuvieron involucrado, y es famosa la imagen de Agüero levantando a Messi a hombros como parte de las celebraciones tras la final, que terminó a favor de Argentina.

Agüero afirma que sus sentimientos respecto a ese día son mucho más dulces que amargos, y dice que aún lo atesora como uno de los mejores momentos que ha vivido jamás.