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Oliver Maywurm

Traducido por

«Me he partido de risa»: Deniz Undav, héroe del partido de la DFB, y Nadiem Amiri no paran de reírse por una jugada de Antonio Rüdiger contra Costa de Marfil

World Cup
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
D. Undav
N. Amiri
Antonio Rüdiger

Un detalle en la celebración alemana tras el gol de la victoria de Deniz Undav contra Costa de Marfil provocó la risa de Undav y Nadiem Amiri. Protagonista: Antonio Rüdiger.

«David (Raum, nota del editor) entró corriendo, todos lo siguieron y estaban felices. Luego Toni (Rüdiger, nota del editor) se abalanzó y le tiró del pelo a David», recordó Undav en el canal deYouTube de la DFB tras su gol, que dio el 2-1 final en el segundo partido de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026, y se echó a reír con Amiri por la acción de Rüdiger.

  • El jugador de Maguncia, que ingresó ante Costa de Marfil junto a Undav cuando perdían 0-1 y luego le dio la asistencia del empate, no se había percatado del detalle hasta entonces. «Cuando lo vi ayer, me partí de risa», comentó Undav (VfB Stuttgart) sobre su compañero de la selección. Al repasar la jugada juntos, no pararon de reír.

    Rüdiger, que entró en la segunda parte por el lesionado Nico Schlotterbeck, saltó a la valla tras sus compañeros y tiró ligeramente del pelo a David Raum, quien había estado en el banquillo los 90 minutos y se unió al festejo.

    Además, Nick Woltemade, al frente del grupo, repartió algunas palmadas en la nuca de sus compañeros, sobre todo a Jonathan Tah. «No sé quién inventó eso de dar golpes en la cabeza», comentó Amiri. «Solo me di cuenta de que me estaban golpeando. Siete personas me pisaron el dedo del pie, me dolió», recordó Undav entre risas.

    La celebración conjunta y desenfrenada tras el importante gol demuestra que: «Hay cohesión, todos se alegran por los demás. No hay envidia. Eso es lo que nos caracteriza y espero que siga siendo así», explicó la estrella del VfB, que ya suma cinco puntos de clasificación (tres goles y dos asistencias) en el Mundial.

    • Anuncios
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Alineará Julian Nagelsmann a Deniz Undav como titular en algún partido del Mundial?

    En el 7-1 ante Curazao, Undav ingresó como suplente, marcó un gol y dio dos asistencias. Ante Costa de Marfil, el delantero de 29 años entró en el 60', recibió un centro de Amiri y, en el 68', igualó el partido. En el descuento, tras pase de Nmecha, sentenció el 2-1. Ese tanto certificó el primer puesto del grupo, pues Ecuador empató sin goles ante Curazao y ya no puede alcanzar a Alemania, que el jueves cerrará la fase de grupos frente a los ecuatorianos.

    Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, dejó en el aire si Undav, en gran momento de forma tras sus dos actuaciones estelares como suplente, podría entrar en el once inicial en lo que queda de torneo. Nagelsmann reconoció en la ZDF que alinearlo de inicio es «absolutamente posible», aunque valoró dejarlo como revulsivo: «Podría mantener su racha y su papel, ya que ha sido decisivo en dos partidos».

    Rüdiger, que viajó a Norteamérica como tercer central, contará previsiblemente a partir de ahora con un puesto fijo en el Mundial. Como se sabe desde el lunes, Schlotterbeck sufrió una grave lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo contra Costa de Marfil, por lo que se perderá el resto del torneo. Rüdiger, que ya actuó ante Costa de Marfil, ocupará su lugar junto a Jonathan Tah en el centro de la defensa.

    Aún se desconoce el rival de dieciseisavos, pero será uno de los ocho mejores terceros, el lunes 29 de junio a las 22:30 (hora alemana) en Boston. En octavos podría esperar Francia, con Kylian Mbappé.

  • Deniz Undav en la selección alemana: resumen de sus partidos internacionales hasta la fecha


    Fecha

    Partido

    Competición

    Minutos jugados

    Goles

    23 de marzo de 2024

    Francia 0-2 Alemania

    Partido amistoso

    10

    -

    3 de junio de 2024

    Alemania - Ucrania 0-0

    Partido amistoso

    45

    -

    19 de junio de 2024

    Alemania vs. Hungría 2-0

    Eurocopa 2024

    6

    -

    10 de septiembre de 2024

    Países Bajos - Alemania 2-2

    Liga de Naciones

    63

    1

    11 de octubre de 2024

    Bosnia y Herzegovina 1-2 Alemania

    Liga de Naciones

    67

    2

    8 de junio de 2025

    Alemania vs. Francia 0-2

    Liga de Naciones

    45

    -

    30 de marzo de 2026

    Alemania vs. Ghana 2-1

    Partido amistoso

    45

    1

    31 de mayo de 2026

    Alemania 4–0 Finlandia

    Partido amistoso

    61

    2

    6 de junio de 2026

    Estados Unidos 1-2 Alemania

    Partido amistoso

    29

    -

    14 de junio de 2026

    Alemania vs. Curazao 7-1

    Copa Mundial 2026

    26

    1

    20 de junio de 2026

    Alemania 2-1 Costa de Marfil

    Mundial 2026

    30

    2


World Cup
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