«Me he descargado una aplicación»: Manuel Neuer revela una curiosa medida antes de renovar con el FC Bayern de Múnich

El apoyo del equipo ha sido clave en su decisión. «Me alegra que mis compañeros quisieran que me quedara un año más. Siempre he sentido su respaldo; es una confirmación muy bonita», afirmó Neuer.

El portero destacó la buena sintonía con Jonas Urbig y Sven Ulreich: «Nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo. Trabajamos el uno por el otro. Después de cada entrenamiento hablamos, nos entrenamos y nos ayudamos. Ulle y yo acompañamos a Jonas en su crecimiento y lo preparamos para el futuro».

Neuer llegó al Bayern procedente del Schalke 04 en 2011 por 30 millones de euros. Desde entonces ha jugado 597 partidos: 388 en la Bundesliga y 139 en la Liga de Campeones, que ha ganado en 2013 y 2020. Con el club ha conquistado 13 Ligas, seis Copas de Alemania y dos Mundiales de Clubes (2013 y 2020).