«¡Me habrían sacado cuatro tarjetas rojas en este partido!» - Zlatan Ibrahimovic reacciona a las «jugadas sucias» de Paraguay en el reñido duelo del Mundial contra Kylian Mbappé y Francia

Francia avanzó a cuartos del Mundial tras ganar 1-0 a Paraguay en un partido más físico que técnico. Un penal de Kylian Mbappé en el 70’ bastó, pero los franceses sufrieron constantes faltas.

A pesar de cometer 13 faltas y de atacar con frecuencia a los delanteros franceses con entradas agresivas, la selección sudamericana terminó el partido sin recibir ni una sola tarjeta amarilla. Por el contrario, los hombres de Didier Deschamps recibieron tres amonestaciones, lo que provocó la frustración entre la delegación francesa, que se sintió injustamente atacada sin protección por parte de los árbitros.