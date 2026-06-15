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«Me habría dado un puñetazo en la cara»: Jürgen Klopp se disculpa ante Julian Nagelsmann por un comentario «idiota» sobre el seleccionador alemán en directo por televisión
La palabra «still» que desató la polémica
Durante la preparación del primer partido de Alemania en el Mundial contra Curazao, Klopp, quien comentaba el encuentro para MagentaTV, dijo al analizar la alineación con Thomas Müller: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue siendo el encargado de elegir el equipo». La palabra «todavía» pareció sugerir que el puesto de Nagelsmann era inestable, sobre todo porque a Klopp se le relaciona a menudo con el banquillo de la selección.
Tras la goleada 7-1 sobre Curaçao, Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann: «Ya he encontrado la palabra más odiada del año: “todavía”». «Me habría dado un puñetazo en la cara, pero ya era tarde: estaba en televisión y se me escapó. No tiene ninguna relevancia».
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Perdón por el mal momento
Klopp, que cumple 59 años, atribuyó a un lapsus su comentario, considerado una falta de respeto al cuerpo técnico. Tras la victoria, el exentrenador del Borussia Dortmund quiso evitar que su presencia en la cabina distraiga al equipo en el torneo.
Durante la charla en directo con Nagelsmann, Klopp reconoció el error y afirmó: «Solo quiero añadir una cosa: debemos seguir adelante. Somos parte del equipo, estamos con vosotros. Mañana cumplo 59 y sigo siendo un idiota. Os apoyo haga lo que haga. No quería distraeros».
Muller y la presión de los comentaristas
La situación empeoró con la presencia de Müller, quien se unió a Klopp en la retransmisión inicial. Ambos bromearon con Nagelsmann sobre dejar fuera al joven prodigio del Bayern, Jamal Musiala. Müller también se burló de Klopp, sugiriendo que se había olvidado de que era junio, no septiembre —mes en el que algunos analistas pronostican que Klopp podría asumir la selección nacional—. Aunque las bromas parecían ligeras, la reacción en Alemania fue muy dura. Matthäus y otros expertos consideraron la broma poco profesional y presionaron a Nagelsmann.
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La atención vuelve a centrarse en la gloria del Mundial
Alemania vuelve a centrarse en lograr su quinto título mundial. La goleada 7-1 a Curazao mostró que el equipo está en forma, más allá de las críticas. Aún debe enfrentar a Ecuador y a la potente Costa de Marfil en la fase de grupos; el nivel de los rivales crecerá a medida que el torneo avance por Norteamérica. El sábado visitará Toronto para medirse con Costa de Marfil.