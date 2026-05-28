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«Me gustaría volver»: Riccardo Calafiori, del Arsenal, admite que tiene «asuntos pendientes» en la Roma
Asuntos pendientes en la capital italiana
Formado en las categorías inferiores de la Roma, Calafiori dejó el club de su infancia sin consolidarse. Ahora, con 24 años, es campeón de la Premier League y se prepara para la final de la Liga de Campeones contra el PSG.
En declaraciones al Corriere della Sera, el defensa admitió: «Ahora soy feliz aquí, pero tengo una cuenta pendiente con la Roma. Apenas jugué allí de muy joven. Me gustaría volver algún día».
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Viendo a los Giallorossi desde la distancia
A pesar de su éxito en el norte de Londres, Calafiori sigue siendo un fiel seguidor del club donde todo comenzó. Sigue de cerca la trayectoria de la Roma, sobre todo tras su clasificación para la Liga de Campeones bajo la dirección de Gian Piero Gasperini.
Al preguntarle si la Roma podría replicar el proyecto del Arsenal, se mostró optimista con la nueva etapa: «No sé si la Roma será el nuevo Arsenal, pero me alegra que confíen en Gasperini. Siempre les apoyo. Espero que vuelvan al nivel que veía de niño», explicó.
Fuertes lazos con antiguos compañeros de equipo
Su vínculo con los Giallorossi va más allá de ver los partidos: Calafiori mantiene contacto habitual con varios líderes actuales de la Roma. Esto deja la puerta abierta a un posible regreso.
«Estoy encantado con lo que han conseguido. He hablado con Mancini, Cristante y Pellegrini. Algunos incluso me escribieron por mi cumpleaños, así que hemos mantenido el contacto», añadió Calafiori.
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La atención se centró en la gloria de la Liga de Campeones
Aunque es probable que algún día regrese a la Serie A, por ahora es solo una opción lejana. Mikel Arteta valora su técnica y lo considera pieza clave en el Emirates, y el objetivo inmediato de Calafiori es dejar huella en el club. Tras ganar la Premier, está a 90 minutos de un doblete histórico, pues los Gunners se miden al PSG en la final del sábado.