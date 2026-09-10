El entrenador del Slovan Bratislava, Yaya Toure, elogió el dominio absoluto del Paris Saint-Germain después de la derrota por 6-1 de su equipo en el Parque de los Príncipes. El vigente campeón de Europa abrió la defensa de su título con una exhibición contundente, que dejó maravillado al excentrocampista del Manchester City por su estructura táctica.

A pesar de lo abultado del marcador, Toure insistió en que sus jugadores no tenían ningún arrepentimiento tras enfrentarse a una plantilla con diez nominados al Balón de Oro.

El partido también tuvo un significado personal, ya que Toure se convirtió en el primer entrenador africano en dirigir un partido propiamente dicho de la Liga de Campeones.