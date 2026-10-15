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«¡Me estoy machacando!»: Antoine Semenyo lamenta su falta de acierto de cara a portería tras la derrota del Manchester City ante el PSG en la Champions League
El Manchester City, aturdido por la ofensiva inicial del PSG
Los visitantes dieron una lección magistral en los primeros compases del partido del miércoles y se pusieron 3-0 en apenas 35 minutos, silenciando al público del Etihad. La reacción de los locales tras el descanso, liderada por Erling Haaland, no fue suficiente para evitar la derrota por 4-2.
El City generó numerosas ocasiones a lo largo del encuentro: registró 27 remates y un total de goles esperados (xG) de 2,5. Sin embargo, le faltó acierto de cara a puerta. Semenyo estuvo especialmente desacertado y desperdició una ocasión clarísima poco después del primer gol de Haaland que habría reducido la desventaja a 3-2.
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Semenyo lamenta las ocasiones falladas
En declaraciones a CBS tras el pitido final, Semenyo no ocultó su decepción por su rendimiento de cara a portería.
«Es bastante frustrante, para ser sincero», admitió el delantero del City. «Ahora mismo me estoy castigando un poco por todas las ocasiones que fallé. Pero creo que, como equipo, reaccionamos muy bien y les creamos muchos problemas. Fue una pena no marcar. Nos quedamos con lo positivo y volvemos a intentarlo».
El atacante también se deshizo en elogios hacia sus rivales franceses y reconoció, tras la derrota, la enorme calidad de su plantilla.
«Es uno de los mejores equipos, obviamente... Tiene candidatos al Balón de Oro por toda la plantilla», añadió. «Hoy nos lo puso muy difícil. Sabíamos qué esperar: es un equipo muy poco convencional. Hay que reconocerle el mérito. Por eso es campeón de Europa por segunda vez consecutiva».
Los reyes de Europa reafirman su dominio
El resultado dejó claro por qué el PSG está considerado el equipo de élite del continente. En busca de su tercer título consecutivo de la Champions League, el gigante francés ofreció una exhibición ofensiva demoledora que reafirmó sus credenciales para conquistar el título.
Fue la primera derrota del City en todas las competiciones esta temporada, un duro golpe de realidad para el conjunto local. El marcador podría haber sido aún más abultado, pero Ferran Torres falló un penalti en los últimos minutos que habría dado al PSG su quinto gol.
- AFP
El City debe recomponerse tras un baño de realidad
El Manchester City tendrá que reponerse rápidamente de su primera derrota oficial de la temporada y mejorar su irregularidad de cara a portería. Si sigue sin aprovechar las ocasiones claras ante los mejores equipos de Europa, lo pagará caro, especialmente si la falta de acierto mostrada contra el PSG se repite. El equipo debe trasladar ahora la capacidad de reacción que mostró en la segunda parte a sus próximos compromisos nacionales para recuperar un impulso vital.
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