En declaraciones a CBS tras el pitido final, Semenyo no ocultó su decepción por su rendimiento de cara a portería.

«Es bastante frustrante, para ser sincero», admitió el delantero del City. «Ahora mismo me estoy castigando un poco por todas las ocasiones que fallé. Pero creo que, como equipo, reaccionamos muy bien y les creamos muchos problemas. Fue una pena no marcar. Nos quedamos con lo positivo y volvemos a intentarlo».

El atacante también se deshizo en elogios hacia sus rivales franceses y reconoció, tras la derrota, la enorme calidad de su plantilla.

«Es uno de los mejores equipos, obviamente... Tiene candidatos al Balón de Oro por toda la plantilla», añadió. «Hoy nos lo puso muy difícil. Sabíamos qué esperar: es un equipo muy poco convencional. Hay que reconocerle el mérito. Por eso es campeón de Europa por segunda vez consecutiva».



