«¡Me está volviendo loco!» - Wayne Rooney arremete contra Frank Illet por desviar la atención del equipo del Manchester United con su viral truco capilar «United Strand».
El West Ham acaba con los sueños de peluquería
El West Ham acabó con los sueños del United Strand de conseguir un corte de pelo muy necesario el martes por la noche con un empate 1-1 contra el Manchester United. El equipo de Carrick llegaba al partido tras una racha de cuatro victorias consecutivas, lo que aumentaba la esperanza de que Ilett pudiera finalmente poner fin a su larga espera para cortarse el pelo. Sin embargo, los Red Devils solo pudieron arañar un punto en el London Stadium, gracias al gol del empate en el tiempo de descuento del suplente Benjamin Sesko.
Ilett se mostró decepcionado por el empate, lo que significa que su reto continuará, aunque se alegra de que su iniciativa en las redes sociales siga recaudando fondos para obras benéficas. «Cuanto más tiempo, mejor para la caridad», dijo Ilett en su retransmisión en directo. «No quiero que esto se centre en mí, y estoy seguro de que probablemente lo hará, pero sigue siendo una buena racha y una buena forma».
Rooney arremete contra The United Strand
Rooney se desahogó en el United Strand antes del partido del Manchester United contra el West Ham el martes. En el podcast No Tippy Tappy Football, dijo: «Lo mandaría al otro lado del país. Me está volviendo loco. Estamos hablando de Michael Carrick y del Manchester United, que intentan ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que se quedará devastado si el Man United gana, porque dejará de ser relevante».
«¡No te lo vas a cortar ahora!».
Ilett fue objeto de burlas por su desafío tras el empate del Manchester United, cuando el comentarista de TNT y exjugador del West Ham Michail Antonio compartió su opinión sobre el partido: «Todavía tienen una gran oportunidad, son el equipo más en forma. Han vencido al Arsenal y al Manchester City. Habrían querido ganar, especialmente por ese chico, no recuerdo su nombre, pero quiere cortarse el pelo. ¡Ahora no te lo vas a cortar! Probablemente sean el equipo más en forma. Venir aquí era un partido difícil, especialmente con la forma en que jugó el West Ham. [El West Ham] se replegó y les costó mucho romper su defensa. [El United] tuvo que sacar a un delantero para meter más centros al área. Es la única razón por la que consiguieron un punto. No veo ninguna razón por la que no vayan a terminar entre los cuatro primeros».
Carrick también habló de su decepción por no haber ganado. Declaró a MUTV: «Estuvimos bien. Creo que estamos un poco decepcionados. Definitivamente, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Llevamos cinco partidos y hemos estado a un nivel realmente bueno. Es un campo difícil, nos lo han puesto complicado y, la verdad, nos ha faltado esa agudeza o esa chispa para encontrar las respuestas con frecuencia. Pero, al final, hay que dar mucho crédito a los chicos, al espíritu que han vuelto a demostrar en el último gol, cuando más lo necesitábamos. Es una gran cualidad. Así que nos quedamos con el punto y seguimos adelante».
¿Qué ha dicho el Manchester United sobre Ilett?
A Carrick también le preguntaron sobre el reto del United Strand antes del partido contra el West Ham y restó importancia al tema. Declaró a los periodistas: «Puedo decir que estoy al tanto, sí. Mis hijos me han informado de ello, pero desde luego no va a entrar en la charla del equipo desde un punto de vista profesional. Entiendo lo que está pasando y me hace sonreír, pero al final no va a tener ningún impacto».
El capitán Bruno Fernandes también ha sido presionado sobre cuándo Ilett podría necesitar pedir cita con el peluquero y respondió: «No, no, yo tengo que pedir cita para mí. No me fijo en si otras personas necesitan ir a la peluquería. Eso no es importante para mí».
Los próximos cinco partidos del Manchester United
El United Strand ahora se enfrenta a una larga espera solo para ver a los Red Devils volver a la acción. El equipo de Carrick tiene un hueco en su calendario y no volverá a jugar hasta el 23 de febrero contra el Everton. A continuación, el United se enfrentará al Crystal Palace, al Newcastle, al Aston Villa y al Bournemouth en la Premier League.
