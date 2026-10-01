Getty Images Sport
Traducido por
«¡Me está ayudando a crecer!»: Victor Munoz elogia la intensidad de la Premier League tras su impacto inicial en el Liverpool
Adaptarse a la exigencia física del fútbol inglés
El fichaje estival del Liverpool, Munoz, ha expresado su admiración por la enorme velocidad y potencia de la Premier League tras su llegada por 40 millones de euros procedente de Osasuna. El extremo se convirtió en el primer fichaje en Anfield con Andoni Iraola como entrenador, al firmar un contrato de seis años después de que el Liverpool superara la competencia del Newcastle para hacerse con su fichaje.
En una rueda de prensa durante la concentración con su selección antes del duelo de la Liga de Naciones de España contra Chequia del sábado, Munoz detalló los ajustes que ha tenido que hacer desde que cambió LaLiga por Merseyside. «Sin duda noto diferencias entre LaLiga y la Premier League», declaró Munoz a los periodistas el jueves. «LaLiga es mucho más táctica. Los partidos de la Premier League son más físicos. La intensidad de los entrenamientos allí es muy alta, se nota esa diferencia. Me está ayudando a crecer».
- AFP
Sobreponiéndose a los contratiempos por lesión
El ex canterano del Real Madrid ha disfrutado de un rápido ascenso a la primera línea. Aunque fue incluido en la selección española campeona del Mundial durante el verano, una lesión le impidió cruelmente saltar al campo durante el torneo. Ahora, ya totalmente recuperado, el extremo se ha ganado de nuevo su sitio en la selección en esta ventana internacional actual, regresando el martes como suplente en la segunda parte ante Croacia.
El delantero ya ha disputado cinco partidos en la Premier League y ha visto puerta una vez mientras se integra en el sistema ofensivo de Iraola. Reflexionando sobre el vertiginoso rumbo de su carrera, Munoz añadió: "Que todo esté pasando tan rápido significa que no tengo tiempo para asimilarlo del todo. Mi familia y yo intentamos disfrutar de cada momento... Ahora mismo estoy en un buen momento".
Compitiendo con los mejores del mundo en la concentración de España
Munoz está actualmente de vuelta con la selección española para su campaña en la Liga de Naciones, después de haber entrado como suplente en la segunda parte durante el choque del martes contra Croacia. El jugador del Liverpool afronta una dura competencia por un puesto en el once, especialmente por parte de la sensación del Barcelona y aspirante al Balón de Oro Lamine Yamal, que acaparó los titulares con dos goles y una asistencia en la reciente victoria de España por 4-1 sobre Croacia en Sevilla.
Lejos de sentirse intimidado por la perspectiva de pelear por minutos, Munoz ve la competencia interna como una parte vital de su aprendizaje al más alto nivel. «Intento aprender mucho de él», dijo Munoz sobre Yamal. «Es un buen amigo mío y pasamos mucho tiempo juntos. Tener esa competencia, verle entrenar, es un privilegio para mí».
- AFP
El próximo partido de España y su posición en la Nations League
Tras su enfrentamiento con Chequia, España viajará para medirse a Croacia el martes en su último partido de esta ventanaEl extremo del Liverpool Víctor Muñoz habla sobre su traspaso de 40 millones de euros desde Osasuna y las exigencias físicas de jugar a las órdenes de Andoni Iraola en la Premier League. La Roja lidera actualmente el Grupo 3 con un pleno de seis puntos en dos partidos, tres por delante tanto de Inglaterra como de Croacia, mientras que Chequia sigue colista de la clasificación sin puntuar.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias