El fichaje estival del Liverpool, Munoz, ha expresado su admiración por la enorme velocidad y potencia de la Premier League tras su llegada por 40 millones de euros procedente de Osasuna. El extremo se convirtió en el primer fichaje en Anfield con Andoni Iraola como entrenador, al firmar un contrato de seis años después de que el Liverpool superara la competencia del Newcastle para hacerse con su fichaje.

En una rueda de prensa durante la concentración con su selección antes del duelo de la Liga de Naciones de España contra Chequia del sábado, Munoz detalló los ajustes que ha tenido que hacer desde que cambió LaLiga por Merseyside. «Sin duda noto diferencias entre LaLiga y la Premier League», declaró Munoz a los periodistas el jueves. «LaLiga es mucho más táctica. Los partidos de la Premier League son más físicos. La intensidad de los entrenamientos allí es muy alta, se nota esa diferencia. Me está ayudando a crecer».