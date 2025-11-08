Getty
'Me esfuerzo por alcanzar el nivel del Real Madrid' - Una estrella del Como no renuncia al sueño del Bernabéu tras su primer encuentro con el 'legendario jugador' Xabi Alonso
Ramon brillando en Como tras salir del Madrid
Ramon, un graduado de la famosa academia La Fabrica del Real Madrid, ascendió por las filas juveniles antes de recibir una convocatoria de Carlo Ancelotti, participando en tres partidos de La Liga y un partido de la Liga de Campeones en la campaña 2024-25. Como pagó una tarifa de transferencia de 2,5 millones de euros después de que el entrenador Fabregas llamara al joven y lo convenciera de que el club era el lugar ideal para continuar su carrera. Aunque fue vendido a Como, el Madrid ha retenido una opción de recompra sobre el defensor.
En la actual temporada 2025-26, Ramon ha aparecido en ocho partidos de la Serie A de los 10 disputados y ha comenzado en siete de ellos. El fin de semana pasado, el joven de 20 años se destacó en la defensa cuando el Como mantuvo a los campeones reinantes, Nápoles, en un empate sin goles. A pesar de su brillante comienzo en Italia, insinuó que todavía tiene en mente un regreso a Madrid para el futuro.
'Aspiro a alcanzar el nivel del Real Madrid'
Hablando con AS, Ramón dijo: "Me esfuerzo por alcanzar el 'nivel Real Madrid', que es el nivel más alto. Estoy súper feliz aquí, estoy haciendo lo que debo hacer. Y en el futuro, ya veremos."
Recordando la primera vez que se encontró con el actual entrenador del Madrid, Xabi Alonso, Ramón dijo: "Recuerdo perfectamente cuando entró al vestuario. ¡Era la primera vez que conocía a una leyenda del fútbol como Xabi! Fue increíble. Le encantaban los rondos, los juegos en espacios reducidos, siempre estaba involucrado. ¡Y su equipo siempre ganaba! No ha perdido su toque de disparo de larga distancia (risas). No mucho, porque ya era el primer equipo. Pero estaba muy emocionado; vi mi progreso. Fue como cerrar el círculo."
Cuando se le preguntó si el jugador Alonso es similar a la versión de entrenador del español, Ramón agregó: "Sí, a pesar de que éramos solo niños. Nos formó más como personas. Nos inculcó valores como la humildad, el trabajo duro y el esfuerzo. Pero ya exigía alta presión, buena organización y personalidad con el balón. Nos pedía que jugáramos desde atrás. Un poco como lo que este equipo del Real Madrid está intentando hacer."
Cómo se unió Ramon a Como
Hablando sobre su transferencia a Italia, Ramón había dicho anteriormente a Sky Italia: "Cesc y yo nos entendimos de inmediato. El proyecto es ambicioso; encontré un ambiente perfecto y muchos amigos ya en el equipo. Comencé directamente con dos partidos como titular y no podría haber pedido más. Me dijo que yo era perfecto para él, y estaba emocionado de venir. Ya he aprendido mucho [de Fàbregas] en solo unas semanas. Hizo un gran trabajo el año pasado, y tenerlo como mi entrenador es un privilegio. Nico Paz es un amigo cercano; no me sorprende lo que está mostrando. Conozco bien su talento y espero que se quede conmigo por mucho tiempo en Como".
¿Cuándo jugará Ramón la próxima vez?
Ramon volverá a la acción con el Como el domingo cuando el equipo de Fàbregas se enfrente al Cagliari en un choque de la Serie A. El Como, que no ha perdido un partido desde el 30 de agosto, intentará extender su racha invicta a 10 partidos en todas las competiciones con una victoria en casa.
