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«Me enfado»: Alexis Mac Allister revela su enfoque de mano dura con los jóvenes revelación del Liverpool tras la victoria ante el Tottenham
El enfoque de mano dura de Mac Allister en Kirkby
Mac Allister desempeñó un papel clave en la victoria del Liverpool por 3-1 sobre el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, al marcar el primer gol en un partido en el que varios canteranos tuvieron la oportunidad de brillar. Mientras jugadores como Trey Nyoni, James McConnell y Rio Ngumoha recibieron elogios por su aplomo ante un rival de la Premier League, Mac Allister reveló que mantiene un listón muy alto con ellos entre bastidores. El exjugador del Brighton admitió que no rehúye enfrentarse a los jóvenes cuando bajan el nivel durante las sesiones diarias en el AXA Training Centre.
En declaraciones a ITV, el centrocampista se mostró sincero sobre su estilo de mentoría. «Me centro bastante en ellos y me enfado. Creo que es parte de mi deseo de que triunfen. Como he dicho, son realmente buenos. Tienen calidad, son intensos y saben lo que significa el club. Es importante y van a ser muy importantes para nosotros esta temporada», dijo Mac Allister.
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Los jóvenes superan la prueba del Tottenham
El duelo de tercera ronda en Anfield sirvió como una importante prueba de fuego para los jugadores menos habituales de Andoni Iraola, especialmente dado el nivel del Tottenham alineado por Roberto De Zerbi. A pesar de la presión, los jóvenes del Liverpool mantuvieron una actitud agresiva ante el conjunto londinense. La veterana presencia del argentino en la medular ayudó a calmar los nervios de quienes le rodeaban, garantizando que el Liverpool siguiera teniendo el control incluso cuando los visitantes amenazaron con meterse de nuevo en el partido tras el gol de Conor Gallagher en la segunda parte.
Mac Allister señaló que la actuación de las jóvenes promesas no fue una casualidad, sino un reflejo del trabajo realizado en los entrenamientos. «Sin duda. Fue muy importante para los jugadores jóvenes. Demuestran cada día en los entrenamientos que quieren estar aquí. Trabajan muchísimo y tienen calidad. Estoy muy contento por ellos porque se lo merecen por lo que hacen en los entrenamientos», señaló.
La práctica de disparos da sus frutos en Anfield
La variedad de goles mostrada ante el Tottenham sugirió que las horas de trabajo en el campo de entrenamiento están dando resultados significativos. El tanto inicial de Mac Allister fue una muestra de su deseo de influir en el juego en el último tercio, una cualidad que quiere seguir desarrollando con el actual cuerpo técnico.
«Estamos practicando mucho los disparos», explicó. «Dom (Dominik Szoboszlai) lo tiene, le sale de forma natural. En mi caso, tuve un poco de suerte. Me gusta llegar al área y marcar, así que es muy importante marcar para nuestra confianza e importante ganar porque eso es lo que queríamos», explicó.
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Mantener la consistencia tras el éxito copero
A pesar de las celebraciones tras la victoria en la Carabao Cup, Mac Allister se apresuró a recordar a sus compañeros que deben mantener los pies en el suelo. El centrocampista señaló resultados anteriores como motivo para seguir concentrados y destacó que la constancia es la clave para completar una temporada exitosa en un club de la talla del Liverpool.
«Tenemos que entender que es solo un partido y, si miras atrás y ves los partidos contra Ipswich y Atletico, fueron realmente buenos», advirtió el centrocampista. «Luego, contra el Fulham no pudimos jugar el fútbol que queríamos. Ahora tenemos que asegurarnos de estar preparados para el próximo partido».
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