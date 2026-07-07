Mbappé lleva años vinculado a los grandes clubes, pero Barry cree que sería una oportunidad perdida si no juega en Inglaterra. Para él, la Premier sigue siendo la prueba definitiva para los mejores talentos y recuerda que algunos de los mejores nunca cruzaron el Canal.

En declaraciones a Lyllo Casino, Barry afirmó: «Es una pena que jugadores de talla mundial como Mbappé no hayan jugado en la Premier League. Nos hubiera encantado ver a Messi aquí, pero eso no va a suceder. No queremos que su carrera termine sin que se pruebe en la liga más dura del mundo». Hoy el francés muestra su talento en la escena mundial, tras convertir con calma el penal que llevó a Francia a cuartos del Mundial.