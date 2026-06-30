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«¡Me encantaría ser James Bond!»: Jude Bellingham revela su sueño de actuar mientras busca la gloria con Inglaterra en el Mundial
Bellingham habla sobre su vida tras el fútbol
Bellingham ha sido uno de los mejores jugadores de Inglaterra en el Mundial 2026. Marcó en el 4-2 ante Croacia y fue elegido mejor del partido contra Ghana y Panamá, clasificando a su selección. Ahora, con 23 años y a punto de enfrentar a la República Democrática del Congo en dieciseisavos, ya piensa en su vida después del fútbol.
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Bellingham aspira a tomar el relevo de 007
En el programa «World Cup After Hours» de Fox, Bellingham afirmó que le atrae la interpretación y que su sueño es interpretar a James Bond. Al ser preguntado por sus ambiciones fuera del fútbol, respondió a James Corden que actuar es lo que más le atrae.
«Me encantaría salir en una película», admitió. «Siempre me preguntan: “¿Qué harías fuera del fútbol?”; y, aunque no lo pienso mucho, al final concluyo: “Me encantaría estar en una película”.
Me encantaría ser James Bond. He visto todas. He visto las de Sean Connery, las de Roger Moore… Me encantan. Me gustaría aparecer, aunque fuera de fondo, en una película de 007. Quizá algún día ser el propio Bond, pero hay que gatear antes de andar. Todavía no han encontrado al nuevo Bond, ¿no?».
Luego pronunció la famosa frase: «Me llamo Bond, James Bond», y bromeó: «¡Creo que tengo posibilidades!».
El moldeado por unión puede no ser tan sencillo
Durante su aparición, Bellingham mostró desparpajo actuando con Corden, incluso recreando la escena del juicio de *A Few Good Men*. Su seguridad ante la cámara alimentó la broma sobre un futuro como actor. Pero la exdirectora de casting de Bond, Debbie McWilliams, advirtió que su fama mundial podría perjudicarle.
«Es absolutamente esencial que siga siendo un completo enigma. Queremos saber lo menos posible sobre ellos a nivel personal, porque así son los espías», declaró a The Independent.
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El Mundial sigue siendo la prioridad
Cualquier ambición relacionada con Hollywood tendrá que esperar. El objetivo inmediato de Bellingham es ayudar a Inglaterra a seguir adelante en el Mundial, ya que los Tres Leones se enfrentarán a la República Democrática del Congo en la fase eliminatoria en su lucha por el título.