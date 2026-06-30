En el programa «World Cup After Hours» de Fox, Bellingham afirmó que le atrae la interpretación y que su sueño es interpretar a James Bond. Al ser preguntado por sus ambiciones fuera del fútbol, respondió a James Corden que actuar es lo que más le atrae.

«Me encantaría salir en una película», admitió. «Siempre me preguntan: “¿Qué harías fuera del fútbol?”; y, aunque no lo pienso mucho, al final concluyo: “Me encantaría estar en una película”.

Me encantaría ser James Bond. He visto todas. He visto las de Sean Connery, las de Roger Moore… Me encantan. Me gustaría aparecer, aunque fuera de fondo, en una película de 007. Quizá algún día ser el propio Bond, pero hay que gatear antes de andar. Todavía no han encontrado al nuevo Bond, ¿no?».

Luego pronunció la famosa frase: «Me llamo Bond, James Bond», y bromeó: «¡Creo que tengo posibilidades!».