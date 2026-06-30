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«Me encantaría seguir»: Julian Nagelsmann rechaza dimitir tras la amarga eliminación mundialista a manos de un Paraguay ultradefensivo
El seleccionador de Alemania descarta dimitir tras la sorprendente eliminación
Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en la ronda de 32 tras perder ante Paraguay en los penaltis en Boston. Pese a la derrota, Nagelsmann aclaró que no dimitirá y que seguirá si la DFB mantiene su confianza, aunque espera críticas.
- AFP
Nagelsmann habla sobre su futuro y el rendimiento de Alemania
Tras el partido, Nagelsmann habló sobre la eliminación de Alemania y su futuro. Reconoció la decepción, pero afirmó que no piensa dimitir.
«No soy de los que huyen», declaró Nagelsmann, según recoge The Guardian. «No es la primera vez que ocurre esto, y hay algunas cosas de lo ocurrido hoy que hay que cambiar. Pero si la DFB quiere que continúe, voy a continuar.
«Conozco los entresijos del fútbol. Sé que mucha gente querrá que me vaya, pero me encantaría seguir si la federación lo desea».
El respaldo de la DFB da esperanzas a Nagelsmann
Nagelsmann admitió que ya habló con la DFB tras la eliminación de Alemania. Aunque aún no hay decisión sobre su futuro, dijo que el diálogo fue de apoyo, no de reacción.
«Me han tratado con delicadeza y me han animado; no me van a ofrecer una renovación dos minutos después de perder, ni van a hablar ahora mismo de futuro», admitió.
Si hoy hubiera una encuesta en Alemania, la gente no hablaría bien de mí. En el fútbol se gana o se pierde; en este torneo no hicimos mucho para alegrar a la afición, pero creo que pudimos hacerlo mejor.
«No creo que todos en Alemania quieran que siga como seleccionador. Fue muy difícil, ellos jugaron muy defensivos. No dimos lo suficiente. Eliminarnos del Mundial ante Paraguay es muy amargo. Si no marcas, no ganas. Es muy doloroso».
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Alemania espera una decisión sobre el futuro de Nagelsmann
El futuro de Nagelsmann está en manos de la DFB, que decidirá si sigue al frente tras el decepcionante Mundial de Alemania. A pesar de la opinión pública en su contra, el seleccionador quiere seguir si la federación le respalda.