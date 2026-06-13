En «The Wayne Rooney Show», el ex capitán inglés cuestionó la estrategia del club al dejar ir al centrocampista. «No podía creer que el Manchester United lo dejara marchar; es obvio que se esfuerza muchísimo.

Además, en ese momento era uno de los jugadores que querías ver cada semana en el campo, porque transmitía esfuerzo y marcaba la diferencia.

Jugaba más adelantado y marcaba goles importantes. Cuando lo dejaron marchar, pensé: “¿Qué está pasando aquí?”. Ahora, claro, lo querrías de vuelta en el United”.