«Me encantaría que eso pasara»: ¿Podría Jack Grealish volver al Aston Villa? Ya le dijeron quién tendrá la última palabra sobre su regreso

El City no siempre sacó lo mejor de él; algunos culparon a Guardiola de frenar sus instintos creativos. ¿Podría regresar a sus raíces en 2026? Al preguntarle si habrá un traspaso emocional —ya que Grealish aceptaría un recorte salarial—, el excentrocampista del Villa Barry declaró a GOAL, en colaboración con BetMGM: «De vuelta a él y a Pep, su estilo cambió mucho de su etapa en el Villa a su llegada al City. Si fue por órdenes del entrenador, solo Jack lo sabe. Para mí, ya no era el mismo jugador que nos hacía saltar de nuestros asientos en Villa Park, con esa confianza para coger el balón e ir a cualquier parte.

Este año en el Everton lo hemos visto algo más libre, con un estilo diferente. Conociendo a Jack, su amor por el Villa y lo que representa el club, seguro que le encantaría volver y, si hace falta, aceptaría una reducción salarial.

Para mí la clave es: ¿le gusta al entrenador su estilo? ¿Cree que encajará en el vestuario? Ahí está el escollo. Si lo ve como parte del grupo y su llegada no altera lo construido, entonces sí.

«Sería genial y a los aficionados les encantaría, pero dependerá de Unai Emery: si cree que Jack puede mejorar el vestuario, lo fichará. Ojalá pase».