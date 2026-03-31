«¡Me encanta!» - Por qué Santi Cazorla prefiere a Pedri antes que a Lamine Yamal, ahora que los internacionales españoles brillan en el Barcelona

Este mediapunta de 23 años está hecho del mismo molde que iconos de la selección española como Cazorla, Cesc Fábregas, Xavi y Andrés Iniesta. Pedri ya cuenta con una medalla de campeón de la Eurocopa, la de 2024, y espera conquistar un título mundial este verano en el Mundial de 2026.

Cuando se le preguntó por qué es tan gran admirador del tenerefeño, Cazorla declaró a Sport: «A su edad, ya es uno de los mejores del mundo. Es un jugador diferente, uno que todos disfrutamos cada vez que juega. Creo que el Barcelona realmente le echa de menos cuando Pedri no está».

«Tienen jugadores fantásticos en esa posición, pero creo que Pedri le da al equipo un toque diferente y, sobre todo, parece un chico muy, muy sencillo, muy normal, y eso me gusta mucho. Creo que cuanto más normal es alguien, mejor jugador es. Me encanta Pedri, y por eso le pedí su camiseta».