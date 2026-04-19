Getty Images Sport
Traducido por
«Me encanta estar aquí»: Michael Carrick expresa su deseo de quedarse en el Manchester United, pero reconoce que la decisión «no está en mis manos»
Carrick aborda la incertidumbre
El triunfo mantiene al United tercero, 10 puntos por encima del Chelsea, sexto. Con Carrick, el equipo ha ganado 8 de 12 partidos, igualando las victorias de las primeras 21 jornadas de la temporada 2025-26. Pese a la incertidumbre sobre el entrenador fijo en Old Trafford, Carrick quiere seguir. «Me encanta estar aquí; entiendo la situación, pero está fuera de mi control», dijo a TNT Sports. «Quieres vivir noches así, crear un equipo. No tengo plazo», añadió.
- Getty Images Sport
Una lección magistral de defensa en Stamford Bridge
La victoria del United se basó en una defensa de cuatro improvisada que se ganó los elogios del entrenador. Con muchas lesiones, jóvenes y jugadores fuera de posición tuvieron que enfrentarse a un Chelsea que dominó la posesión. «No puedo restarle importancia, fue algo enorme, una gran victoria para nosotros», dijo Carrick. «Tuvieron algunas oportunidades, pero mantener la portería a cero y defender como lo hicimos supuso mucho trabajo en el último día o así, en cuanto a preparar al equipo con una nueva defensa de cuatro».
«Ayden Heaven y Noussair Mazraoui lo hicieron muy bien, sobre todo porque Ayden es muy joven y Noussair no actúa de central. El cuerpo técnico merecerá crédito por preparar a los chicos. Los chicos hicieron un partido magnífico y merecido. Pese a los contratiempos de los últimos días y a la pareja de centrales que teníamos, la defensa fue inmensa en circunstancias difíciles».
Fernandes predica con el ejemplo en la lucha por los cuatro primeros puestos
El capitán Bruno Fernandes dio la asistencia del gol decisivo de Matheus Cunha. Carrick lo elogió: «Su impacto ha sido enorme y lo mantiene. Es un líder». «Juega casi todos los partidos, está en forma y tiene hambre. Asumió un gran papel en el centro del campo y estuvo dispuesto a hacerlo por el equipo. Es el capitán por una razón: lidera con el ejemplo, marca el camino y tiene una gran presencia en el campo».
- Getty Images Sport
Sentar las bases para el futuro
Aunque la ventaja sobre los puestos que no dan acceso a la Liga de Campeones es considerable, Carrick rechaza relajarse. Desde que llegó, su prioridad ha sido recuperar la identidad del club y hacer que los jugadores entiendan el peso del escudo que llevan. «Quiero que comprendan y valoren lo que significa jugar aquí. A veces olvidamos dónde estamos», explicó. «Podemos jugar mejor; aún nos quedan muchas etapas, pero los resultados nos dan impulso y cimientos. No nos dejaremos llevar por el entusiasmo, pero disfrutaremos del resultado de esta noche».