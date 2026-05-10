«Me encanta ese sitio»: ¿Podría Paul Mullin volver a jugar en el Wrexham ahora que el favorito de Ryan Reynolds y Rob Mac para conseguir el ascenso se prepara para regresar al Racecourse Ground?

En elprograma «The Overlap», Mullin y el defensa del Wrexham Conor Coady hablaron sobre sus próximos pasos tras sus respectivas cesiones. Coady explicó: «Sin duda, en verano volveré para la pretemporada y hablaré con el entrenador. Ya he hablado con él. La gente cree que, al dejar un club, es porque han pasado cosas. No pasó nada; simplemente no encajaba en ese momento y quería jugar. En enero surgió la oportunidad, hablé con el entrenador del Charlton, que fue un caballero, y la aproveché».

Mullin coincidió: «Al igual que Conor, volveré. Apenas he tenido noticias del entrenador, salvo en enero. Cuando tienes contrato y te encanta el club, vuelves y ves qué pasa».

Sobre su paso por el Wrexham y el avance del equipo sin él, Mullin añadió: «Ha sido increíble, una historia de Hollywood. Sé que dicen que no es un cuento de hadas, pero lo es, sobre todo para los aficionados. Estuvieron 15 años fuera de la Liga [de Fútbol], a punto de desaparecer y tuvieron que invertir su propio dinero para mantener el club a flote. Quedarse a las puertas de los play-offs esta temporada ha sido increíble. Ha sido un viaje apasionante y creo que las ambiciones del club no se detendrán aquí».