Getty Images Sport
Traducido por
«Me encanta ese sitio»: ¿Podría Paul Mullin volver a jugar en el Wrexham ahora que el favorito de Ryan Reynolds y Rob Mac para conseguir el ascenso se prepara para regresar al Racecourse Ground?
Una figura legendaria en una encrucijada
Mullin admite que aún no sabe qué le depara el futuro al entrar en el último año de su contrato. A sus 31 años, es una leyenda en el club del norte de Gales por su papel clave en el ascenso de la National League a la Championship. Ha marcado 110 goles en 170 partidos oficiales con el Wrexham, impacto que se siente en toda la comunidad. Descendió de categoría para fichar por el club y pronto se hizo famoso gracias a la serie documental Welcome to Wrexham.
- Getty Images Sport
Problemas con las lesiones y cesiones frustrantes
A pesar de sus lesiones, Mullin marcó 24 goles en la League Two tras recuperarse de una perforación pulmonar y cuatro costillas rotas. Tras una operación de espalda, jugó solo 17 partidos y el Wrexham ascendió a la League One. Ya en la Championship, fue cedido al Wigan Athletic, cesión que se interrumpió en enero. Luego fichó por el Bradford City, donde solo disputó nueve partidos y se quedó fuera de las últimas cuatro convocatorias, lo que sugiere una posible salida este verano.
Expresando su opinión en The Overlap
En elprograma «The Overlap», Mullin y el defensa del Wrexham Conor Coady hablaron sobre sus próximos pasos tras sus respectivas cesiones. Coady explicó: «Sin duda, en verano volveré para la pretemporada y hablaré con el entrenador. Ya he hablado con él. La gente cree que, al dejar un club, es porque han pasado cosas. No pasó nada; simplemente no encajaba en ese momento y quería jugar. En enero surgió la oportunidad, hablé con el entrenador del Charlton, que fue un caballero, y la aproveché».
Mullin coincidió: «Al igual que Conor, volveré. Apenas he tenido noticias del entrenador, salvo en enero. Cuando tienes contrato y te encanta el club, vuelves y ves qué pasa».
Sobre su paso por el Wrexham y el avance del equipo sin él, Mullin añadió: «Ha sido increíble, una historia de Hollywood. Sé que dicen que no es un cuento de hadas, pero lo es, sobre todo para los aficionados. Estuvieron 15 años fuera de la Liga [de Fútbol], a punto de desaparecer y tuvieron que invertir su propio dinero para mantener el club a flote. Quedarse a las puertas de los play-offs esta temporada ha sido increíble. Ha sido un viaje apasionante y creo que las ambiciones del club no se detendrán aquí».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a la leyenda del Wrexham?
Aún no se sabe si Mullin volverá al primer equipo de Parkinson la próxima temporada o si buscará un traspaso definitivo a otro club. Sea cual sea su destino, su legado en el norte de Gales ya es eterno.