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«Me encanta el club»: Federico Chiesa insiste en que «solo piensa en el Liverpool» pese a los rumores de traspaso
Un nuevo capítulo en Anfield
Chiesa quiere más protagonismo en el Liverpool tras ser titular solo en nueve partidos en dos años bajo Arne Slot.
Llegó procedente de la Juventus en agosto de 2024 por 12,5 millones de libras y, pese a los rumores de salida, descartó marcharse tras la victoria 4-2 en el amistoso del sábado contra el Sunderland.
Ve en la llegada de Iraola una oportunidad ideal para revitalizar su carrera en Inglaterra. «Ahora mismo estoy feliz aquí en el Liverpool», declaró Chiesa a los periodistas. «Me encanta el club, la afición y todo. Estoy haciendo todo lo posible para tener una oportunidad aquí y luego ya veremos. Por el momento, solo pienso en el Liverpool».
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Adaptarse a nuevas tácticas
Aunque Chiesa aún no ha hablado en profundidad con Iraola sobre su futuro en el club, ya han mantenido un diálogo constructivo sobre el planteamiento táctico del equipo para la próxima temporada.
Contra el Sunderland, Iraola lo colocó como delantero centro en vez de en la banda. Este ajuste forma parte de una estrategia exigente que demanda mucha energía y presión constante en todo el campo, algo que el Liverpool ha trabajado en los entrenamientos. «Las únicas conversaciones que he tenido con el entrenador han sido sobre la presión y la táctica», explicó Chiesa.
«Hoy me ha puesto de delantero. He jugado toda mi carrera como extremo, pero también estoy encantado de jugar de delantero. Llevamos ya dos semanas entrenando con un nuevo entrenador y hemos visto lo que quiere. Quiere alta intensidad, uno contra uno por todo el campo, y eso es lo que queríamos demostrar hoy».
Con el objetivo de alcanzar estándares más elevados
De cara a los retos de la próxima temporada, Chiesa está decidido a ayudar al Liverpool a tener una campaña más sólida, tanto en Inglaterra como en Europa, tras lograr por los pelos la clasificación para la Liga de Campeones al terminar quinto en la Premier League la temporada pasada.
Chiesa confía en la calidad y profundidad de la plantilla para pelear de nuevo por los títulos y recuerda con cariño los éxitos pasados. Además, se centra en recuperar su mejor forma para volver a la selección italiana.
«El Liverpool se merece más», insistió Chiesa. «Hace dos temporadas fuimos campeones de la Premier League. La pasada estuvimos a punto de quedarnos fuera de la Liga de Campeones; luchábamos por el quinto puesto, que entonces bastaba, pero suele clasificar solo a cuatro equipos. Tuvimos suerte. Fue una temporada dura y ahora debemos hacerlo mejor en la Liga de Campeones. Creo que tenemos la plantilla para conseguirlo».
- AFP
De cara al futuro
Mientras el Liverpool sigue su pretemporada bajo Iraola, Chiesa busca afianzar su lugar en el once. Las próximas semanas son clave: debe dominar el nuevo sistema de alta intensidad y mostrar su forma física. Si se mantiene sano, puede ser clave para el Liverpool en liga y Europa.
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